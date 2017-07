Leyla Əliyevanın Zəhraya yazdığı şeir əsasında film çəkildi - “Pray for Zahra” - VİDEO Tarix: Bu gün, 11:01 | Çap et

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın erməni təxribatı nəticəsində dünyasını dəyişmiş 2 yaşlı Zəhra Quliyevaya həsr etdiyi şeir əsasında qısametrajlı film hazırlanıb.



BakuPost.az xəbər verir ki, layihənin rəhbəri Sadiq Qurbanzadə, rejissoru isı Sahib Qurbanovda. Filmdə məşhur simalardan Həmidə Ömərova, Cabir İmanov, Vəfa Zeynalova, Elnur Kərimov, Günel Həmidova,Fərda Xudaverdiyev, İlham Zəkiyev, Eduard Məmmədov, Samira Allahverdiyeva, Ədalət Şükürov, Oksana Rəsulova, Səma Abiyeva,Orxan Aslanov, Erkin Engin yer alıb.



Layihə "Pray for Zahra” adlanır və sosial şəbəkələrdə də elə bu haştagla paylaşılır.