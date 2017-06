Səidə və İslam arasında qarşıdurma: - "Yekə oğlansan, şər atma" Tarix: Bu gün, 10:59 | Çap et

Hər buraxılışında qarşıdurma yaşanan "Maşın" realiti şousunda yenə də gərgin anlar baş verib.



Axşam.az-ın məlumatına görə, müğənni Səidə Sultanla aktyor İslam Mehrəliyev dalaşıb.

S.Sultan aktrisa Pərvin Abıyevanın fotosunu İslamın atmasını biləndə əsəbiləşib. İfaçının "Şəkil atma zamanı İslama dedim ki, mənim fotomu at. Sonra söhbət dəyişdi. Dedi ki, xanımların söhbətinə girmək istəmirəm, ikiniz də mənim dostumsunuz. Amma onun fotosunu atıb" sözlərinə qarşı tərəf sərt reaksiya verib.



İ.Mehrəliyev Səidəni yalan danışmaqda günahlandırıb:



"Əvvəldən dedim ki, məni söz-söhbətlərə qatmayın. Oyun başlayandan məni ora-bura çəkirlər. Pərvin dedi, mənim fotomu at. Maraqlandım ki, hamı Səidənin fotosunu atır. Mən də Pərvinin şəklini atdım".



S.Sultan "Mənə şər atma, yekə oğlansan" deyə, ona cavab verib.