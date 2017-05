AMB-nin yeni not emissiyası qeydiyyata alınıb Tarix: Bu gün, 18:04 | Çap et Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yeni not emissiyasını (50101156S) dövlət qeydiyyatına alıb.

“Report” Palataya istinadən xəbər verir ki, emissiya hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 250 000 ədəd dövlət qısamüddətli notunun buraxılışını nəzərdə tutur.

Emissiyanın ümumi həcmi 25 mln. manat təşkil edir, qiymətli kağızların tədavül müddəti 28 gündür.