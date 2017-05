May ayının 5-dən etibarən yol polisi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək - Vaqif Əsədov Tarix: Bu gün, 18:03 | Çap et

"Sürücülər avtomobillərində yalnız standartların tələbinə uyğun olan jalüzlərdən istifadə edə bilərlər".



Bunu SalamNews-a müsahibəsində Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri polis polkovniki Vaqif Əsədov deyib.



- Hansı hallarda sürücülər jalüz və pərdələrdən istifadə edə bilərlər?



- “Yol hərəkatı haqqında qanun”a edilmiş 1 saylı əlavənin tələbinə əsasən istismar edilən avtonəqliyyat vasitələrinin şüşələrinin görüşünün məhdudlaşdırılması və şəffalığın korlanması ilə bağlı pərdə və plyonkaların çəkilərək istismar edilməsi inzibati xəta tərkibi yaradır.



Hal-hazırda isti hava şəraitinin hökm sürdüyü mövsümlərlə əlaqədar olaraq, idarə edilən nəqliyyat vasitələrində standartların tələbinə uyğun olan jalüzlərin istifadə edilməsinə icazə verilir. Belə ki, may ayının 1-dən noyabr ayının 15-dək ölkə ərazisində idarə edilən nəqliyyat vasitələrinin arxa, sağ, sol, qapı şüşələrinə jalüzün çəkilərək istismar edilməsi inzibati xəta tərkibi yaratmır.



Lakin qeyd edilməlidir ki, avtomobil sürücüləri standartların tələblərinə riayət etmədən bu tələbləri pozmaqla plyonka çəkərək avtomobillərini idarə edirlərsə, bu, əlbəttə ki, yol polisi tərəfindən saxlanılaraq inzibati cəzaya cəlb edilmələrinə şərait yaradır. Yəni idarə edilən nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə plyonkanın çəkilməsi, təbii olaraq, 150 manat məbləğində cərimə ilə cəzalandırılır.



Eyni zamanda buqələmun, rəngli və yaxud güzgü tipli şüşələrdən avtomobillərdə istifadə edilməsi inzibatı xəta tərkibi yaradır ki, bu da yolverilməzdir.



- İslam Oyunları ilə bağlı paytaxt yollarında çəkilmiş sarı zolaqların tələbini pozan sürücülərə qarşı hansı məbləğdə cərimələr tətbiq olunur?



- Ümümiyyətlə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı may ayının 5-dən etibarən polis gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda 5 may tarixindən etibarən idman oyunlarının keçirildiyi inzibati ərazilər istiqamətində sarı rəngli bütöv çəkilmiş zolağa avtomobilin daxil olması sürücülərin inzibati xəta yaratmasına səbəb olacaq və onlar tərəfimizdən aşkarlandıqca inzibati qaydada cəza tədbiq ediləcək.



Məlumat üçün qeyd etməliyəm ki, bu zolaqlara daxil olan avtomobil sürücüləri “avtomobilin hərəkəti qadağandır” nışanının tələbini pozmuş hesab edilirlər və 40 manat məbləğində cərimə olunurlar. Qeyd etməliyəm ki, bu zolaqlar yalnız təşkilat komitəsinin təyin etdiyi və xüsusi işarələnmiş nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün nəzərdə tutulub.



Eyni zamanda yol hərəkətində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bu möhtəşəm tədbirin yüksək səviyyədə başa çatması üçün tərəfimizdən nəzarət gücləndiriləcək, yol boyu bu xətlər üzrə törədilən xətalar qeydə alınacaq.