Əkbər Hacıyevdən qaz idarə rəislərinə sərt XƏBƏRDARLIQ

“Azəriqaz” Istehsalat Birliyinin baş direktoru Əkbər Hacıyev Ağsu, Gəncə, Lənkəran, Şəmkir, Tərtər, Xaçmaz, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarələrinin rəislərinə xəbərdarlıq göndərib.

Gununsesi.info Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatı vasitəsilə bu xəbərdarlığı əldə edib.

Xəbərdarlıqda bildirilir ki, Regional Qaz İstismarı İdarəslərinin xidməti ərazilərində Viri həcmli təbii qaz itkiləri müşahidə edilməkdədir. Belə ki, bu ilin mart 15-dın aprelin 15-dək olan itkilər aşağıdakı kimi olub:

Xaçmaz RQİİ-nin Xızı XS-nin Sumqayıt-Siyəzən (Şurabad) qəbul məntəqə xətti üzərində quraşdırılmış G-400 markalı qaz sayğacı üzrə 31 664 m3

Xaçmaz RQİİ-nin Qusar XS-nin Şirvanovka qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 276 567 m3

Xaçmaz RQİİ-nin Siyəzən XS-nin Zarat qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-160 markalı qaz sayğacı üzrə 32 250 m3 həcmində;

Xaçmaz RQİİ-nin Xaçmaz XS-nin Xudat qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 837 075 m3;

Xaçmaz RQİİ-nin Xaçmaz XS-nin Yalama qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 148 090 m3;

Xaçmaz RQİİ-nin Xaçmaz XS-nin Xaçmaz qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 6 330 569 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Qazax XS-nin Şıxlı-1 qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-650 markalı qaz sayğacı üzrə 263 447 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Qazax XS-nin Yuxarı Salahlı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G- 400 markalı qaz sayğacı üzrə 115 613 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Qazax XS-nin Xanlıqlar qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-400 markalı qaz sayğacı üzrə 150 460 m3;

Şəmkir RQİİ-nin Qazax XS-nin Qazaxbəyli qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 539 036 m3;

Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir XS-nin Alabaşlı Könüllü qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 598 088 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir XS-nin Şəmkir SES qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 1 065 995 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir XS-nin Çinarlı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 1 568 381 m3;

Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir XS-nin Çənlibel qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 263 755 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir XS-nin Zəyəm qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 1 943 385 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Tovuz XS-nin Qovlar qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 432 222 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Tovuz XS-nin Alakol-1 (yeni) qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 947 009 m3 həcmində;

Şəmkir RQİİ-nin Tovuz XS-nin Tovuz-1 qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 424 542 m3 həcmində;

Gəncə RQİİ-nin Göygöl XS-nin Alabaşlı (Nadel-Balçılı) qəbul məntəqəsinin xətti üzərindəquraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 272 615 m3 həcmində;

Gəncə RQİİ-nin Göygöl XS-nin Gəncə körpü tikinti kollektoru qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-1000 markalı qaz sayğacı üzrə 509 148 m3;

Gəncə RQİİ-nin Samux XS-nin Ağasibəyli qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 236 396 m3 həcmində;

Gəncə RQİİ-nin Samux XS-nin Zazalı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-400 markalı qaz sayğacı üzrə 290 042 m3 həcmində;

Gəncə RQİİ-nin Samux XS-nin Nəbiağalı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 1 198 785 m3;

Gəncə RQİİ-nin Goranboy XS-nin Borsunlu qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 355 438 m3 həcmində;

Gəncə RQİİ-nin Goranboy XS-nin Dəliməmmədli qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 1 650 066 m3;

Gəncə RQİİ-nin Goranboy XS-nin Goranboy qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 2 065 989 m3;

Ağsu RQİİ-nin Kürdəmir XS-nin Sığırlı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-1000 markalı qaz sayğacı üzrə 1 316 282 m3;

Ağsu RQİİ-nin İsmayıllı XS-nin Kürdmaşı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 675 700 m3;

Ağsu RQİİ-nin İsmayıllı XS-nin Qubaxəlilli qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-250 markalı qaz sayğacı üzrə 54 194 m3;

Ağsu RQİİ-nin Şamaxı XS-nin Mədrəsə qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 513 836 m3;

Ağsu RQİİ-nin Şamaxı XS-nin Çuxuryurd qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 526 759 m3;

Ağsu RQİİ-nin Ağsu XS-nin Padar qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-160 markalı qaz sayğacı üzrə 114 035 m3;

Ağsu RQİİ-nin Ağsu XS-nin Kəndoba qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-400 markalı qaz sayğacı üzrə 341 928 m3;

Ağsu RQİİ-nin Ucar XS-nin Lək-1 qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 248 895 m3;

Ağsu RQİİ-nin Göyçay XS-nin Yekəxana qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-400 markalı qaz sayğacı üzrə 333 171 m3;

Lənkəran RQİİ-nin Cəlilabad XS-nin Günəşli qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-1600 markalı qaz sayğacı üzrə 1 371 965 m3;

Lənkəran RQİİ-nin Cəlilabad XS-nin Göytəpə qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 1 497 788 m3;

Lənkəran RQİİ-nin Lerik XS-nin Lerik Rvo qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 128 112 m3;

Lənkəran RQİİ-nin Lənkəran XS-nin Xarxatan qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 2 428 026 m3;

Lənkəran RQİİ-nin Lənkəran XS-nin Rvo-2 qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 632 489 m3;

Lənkəran RQİİ-nin Lənkəran XS-nin Avrora qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 1 837 021m3;

Lənkəran RQİİ-nin Masallı XS-nin Alvadı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 2 431 537 m3;

Lənkəran RQİİ-nin Masallı XS-nin Tüklə qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 964 054 m3 həcmində;

Tərtər RQİİ-nin Yevlax XS-nin Aran qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 535 345 m3;

Tərtər RQİİ-nin Yevlax XS-nin Yevlax kənd qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 320 558 m3;

Tərtər RQİİ-nin Yevlax XS-nin Xaldan qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 671 163 m3;

Tərtər RQİİ-nin Bərdə XS-nin Yeni Daşkənd qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-400 markalı qaz sayğacı üzrə 143 671 m3;

Tərtər RQİİ-nin Bərdə XS-nin Zümraxanlı qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış G-400 markalı qaz sayğacı üzrə 188 536 m3;

Zaqatala RQİİ-nin Şəki XS-nin Turan qəsəbəsi qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 213 187 m3;

Zaqatala RQİİ-nin Zaqatala XS-nin Əliabad qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 340 622 m3;

Zaqatala RQİİ-nin Balakən XS-nin Katex qəbul məntəqəsinin xətti üzərində quraşdırılmış ROC tipli ölçü qovşağı üzrə 205 414 m3.

Telefonoqramada bildirilir: “Yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar, 15 may 2017-ci il tarixinədək itkilərin yaranma səbəbinin araşdırılaraq təyin edilməsi və cari ilin may, iyun və iyul aylarında “Azəriqaz” İB-yə itkilərin aradan qaldırılması istiqamətində görülmüş işlər və nəticəsi barəsində məlumat verməklə, 31.07.2017-ci il tarixinədək 07.04.2017-ci il tarixli SOCAR-ın “İtkilərin normaları” barədə

telefonoqramın tələblərinə uyğun olaraq minimal həddə çatdırılması Sizə tapşırılır.

Telefonoqramın icrasına RQİİ-nin rəisi, baş mühəndis və ümumi məsələlər üzrə rəis müavini məsuliyyət daşırıylar”.