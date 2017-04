Azərbaycan "Boeing"ə 1 mlrd. dollarlıq sifariş verib Tarix: Bu gün, 16:04 | Çap et

Azərbaycanın "Silk Way Airlines" aviaşirkəti və ABŞ-ın "Boeing" aerokosmik korporasiyası 10 ədəd "Boeing-737 MAX" sərnişin təyyarəsinin alınmasına dair müqavilə imzalanıb. Bu barədə "APA-Economics"ə "Silk Way Holding"dən məlumat verilib.



Müqavilə "Silk Way Holding"in prezidenti Zaur Axundov və "Boeing" şirkətinin baş vitse-prezidenti Marti Bentrott tərəfindən bu gün Bakıda imzalanıb.



İmzalama mərasimində AZAL-ın prezidenti Cahangir Əsgərov və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta iştirak edib.



Müqavilənin ümumi məbləği təxminən 1 mlrd. dollar təşkil edir.