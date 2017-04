Azərbaycan bir milyard dollara təyyarə alıb Tarix: Bu gün, 16:43 | Çap et

Aprelin 7-də Silk Way aviaşirkəti yeni Boeing 747-8F model təyyarəni əldə edib. Səfir Sekuta Silk Ways aviaşirkəti və Azərbaycan Hava Yollarının nümayəndələri ilə birgə tədbirdə iştirak edib.



AzVision.az xəbər verir ki, bu təyyarə Silk Way aviaşirkətinin 10-cu Boeing təyyarəsidir.



Məlumata əsasən təyyarənin əldə edilməsi Silk Way aviaşirkəti ilə Boeing Korporasiyası arasındakı Azərbaycanın özəl müəssisələrinin tarixində ən böyük, daha dəqiq desək 1 milyard ABŞ dolları civarında olan layihənin birinci mərhələsinin uğurla başa çatması deməkdir.



Silk Way aviaşirkəti 2005-ci ildən etibarən ABŞ-IN özəl şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir.