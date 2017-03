Azərbaycan ictimaiyyəti erməni təxribatlarına hər an hazır olmalıdır - deputat Tarix: Bu gün, 14:18 | Çap et

"Azərbaycan hər zaman Ermənistanın təxribatlarına məruz qalıb".



Bunu SalamNews-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının prezidenti, dünya çempionu Adil Əliyev deyib.



Adil Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri erməni tərəfinin bütün təxribatlarına layiqli cavab verib: “Təkcə Azərbaycan sərhədlərində, Qarabağda deyil, beynəlxalq təşkilatlarda da biz ermənilərin təxribatlarına məruz qalmışıq. Təbii ki, aprelin 2-də keçiriləcək seçkilərə qədər ermənilərin növbəti oyunları və təxribatları ola bilər. Ona görə də Azərbaycan silahlı qüvvələri, ictimaiyyətimiz bu cür təxribatlara qarşı hər zaman ayıq-sayıq olmalıdır. Hər an müharibəyə hazır olmalıyıq”.