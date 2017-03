Prezident onları əfv etdi - SİYAHI Tarix: Bu gün, 18:14 | Çap et

Məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin, insan hüquqlarının müdafiəsi təşkilatlarının Azərbaycan Respublikası Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, cəza çəkdikləri müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:



1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:



1.1. Abasov Rauf Məmməd oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 11 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.2. Abbasov Baxşeyiş Abbas oğlu, 1944-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin 2015-ci il 29 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.3. Abbasov Emin Əzizalı oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.4. Abbasov Xəyyam Aydın oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 12 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.5. Abbasov İlqar Adil oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.6. Abbasov Rəfael Cahangir oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 13 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.7. Abbasova Validə Ataxan qızı, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.8. Abdullayev Abbas Tahir oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.9. Abdullayev Həmdulla Zəfər oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.10. Abdullayev Nadir Yaşar oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 18 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.11. Abdullayev Nizami Ceyhun oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.12. Abdullayev Vüsal Eyvaz oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 5 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.13. Abdullazadə Azər Rövşən oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi rayon məhkəməsinin 2015-ci il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.14. Abdullazadə Elvin Rəşadət oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 1 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.15 Abdulov Rəhman Çingiz oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 2 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.16. Abdurəhmanov Nail Natiq oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 12 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.17. Acalov İntiqam Ağabəy oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ rayon məhkəməsinin 2013-cü il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.18. Adıgözəlzadə Tural Ağalar oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 25 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.19. Aftabi Əli Mərhumsaleh, 1970-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 12 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.20. Ağabəyov Faiq Teymur oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron rayon məhkəməsinin 2015-ci il 28 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.21. Ağacanov Nazim Atabala oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2014-cü il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.22. Ağakişiyev Yadulla Hüseyn oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad rayon məhkəməsinin 2015-ci il 18 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.23. Ağalarov Anar Ramiz oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 14 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.24. Ağamalıyev Sərxan Məmməd oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.25. Ağammədov Əjdər Ərzuman oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba rayon məhkəməsinin 2014-cü il 8 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.26. Ağayev Kamil Rəsul oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 6 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.27. Ağayev Rüfət Balaxanoviç, 1978-ci ildə anadan olmuş, Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.28. Ağayev Tural Azər oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 10 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.29. Ağayev Vasif Vahid oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.30. Ağazadə Röyal Vaqif oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.31. Axundov Samir Səlim oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 19 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.32. Alışanlı Rauf Əlifağa oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Kursk şəhəri Lenin rayon məhkəməsinin 2009-cu il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.33. Alıyev Tural Malik oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göygöl rayon məhkəməsinin 2013-cü il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.34. Ali Johar Bakhtiar, 1979-cu ildə anadan olmuş, Pakistan İslam Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 13 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.35. Allahyarov Vəliş Əliş oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Saatlı rayon məhkəməsinin 2016-cı il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.36. Alpaslan Faruk Hamdi oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.37. Amanov Əlizadə İmran oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı rayon məhkəməsinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.38. Aslanov Garik Mövluddin oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 28 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.39. Aslanov Nofəl Höccət oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 25 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.40. Aslanov Nurlan Azad oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 9 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.41. Aziziasl Aziz Ghorban, 1974-cü ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2014-cü il 17 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.42. Babayev Aqil Gülağa oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov rayon məhkəməsinin 2015-ci il 3 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.43. Babayev Amil Soltan oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.44. Babayev Lətif Yasəf oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.45. Babayev Mirqasım Miri oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.46. Babayev Ramin Novruzəli oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.47. Babayeva Qalina Yuryevna, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.48. Bağırlı Amal Məhərləm oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.49. Bağırov Əzim Adil oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.50. Bağırov Saleh Məmməd oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.51. Bağırzadə Nazim Məmmədağa oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2013-cü il 13 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.52. Bağıyev Rəvan Əbdülrəhim oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 19 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.53. Baxşəliyev Orxan Nazim oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 21 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.54. Baxşıyev Elçin Qılıncxan oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.55. Bayramov Əflatun Eyvaz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.56. Bayramov Ruslan Əmrah oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.57. Bayramov Sənan Nadir oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.58. Behbudov Elçin Eynulla oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 24 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.59. Behbudov Seymur Şura oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 6 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.60. Behbudzadə Nəriman İlham oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.61. Bədəlov İlqar İnqilab oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.62. Bəkirov Babək Bilal oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.63. Bunyatov Zaur Aydın oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.64. Cavadov Elmətdin Elman oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2014-cü il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.65. Cavadov Səfər Əlbala oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdaş rayon məhkəməsinin 2015-ci il 15 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.66. Cəbrayılov Eyvaz Eynulla oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xaçmaz rayon məhkəməsinin 2013-cü il 29 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.67. Cəbrayılov Nurlan Rəhman oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.68. Cəfərov Cəfər Pənah oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 17 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.69. Cəfərov Vüqar Rəsul oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 21 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.70. Cəfərov Zahir Sərdar oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli rayon məhkəməsinin 2013-cü il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.71. Cəfərov Zəkəriyyə Mirzəmməd oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.72. Cəlilov Xeyrulla Əlişah oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt şəhər məhkəməsinin 2013-cü il 30 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.73. Cəmilli Taleh Mətləb oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 13 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.74. Chand Del Ali Sohrad, 1953-cü ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2013-cü il 27 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.75. Çiftçi Cengiz Mehmet oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2008-ci il 16 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.76. Dadaşov Orxan Etibar oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 24 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.77. Damırchelı Hosseın Janalı, 1960-cı ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2015-ci il 30 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.78. Davudov Ədalət Bəşarət oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 9 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.79. Dəmirov Kənan İmamverdi oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2014-cü il 4 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.80. Doçenko Roman Davud oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 20 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.81. Dovbiy Ruslan Gennadiyeviç, 1996-cı ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 2014-cü il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.82. Eyvazov Fərid Fizuli oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 2015-ci il 15 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.83. Əbilov Əbdül Əbdülmənəf oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.84. Əbilov Kamal Firudin oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 8 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.85. Əbilov Vasib Vidadi oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 13 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.86. Əhədzadə Turxan Mahir oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı hərbi məhkəməsinin 2013-cü il 12 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.87. Əhmədli Elvin Eldar oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 6 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.88. Əhmədov Elnur Mənsur oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba rayon məhkəməsinin 2013-cü il 28 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.89. Əhmədov Elşən Azər oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar rayon məhkəməsinin 2016-cı il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.90. Əhmədov Valeh Yasin oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron rayon məhkəməsinin 2014-cü il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.91. Əhmədov Vüsal Şamo oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağstafa rayon məhkəməsinin 2016-cı il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.92. Əhmədov Zamiq Yaşar oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.93. Əhmədova Ramilə Hicran qızı, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 3 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.94. Əhmədsoy Cavidan Əhməd oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 13 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.95. Əkbərov Azad Nadir oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Salyan rayon məhkəməsinin 2016-cı il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.96. Ələkbərov Ağa Məhəmməd Hacıbala oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.97. Ələkbərov Asəf Araz oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2016-cı il 7 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.98. Ələsgərov Kənan Mübariz oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 1 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.99. Əlimirzəyev Vüqar Nadir oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.100. Əliverdiyev İsmayıl Əliverdi oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt şəhər məhkəməsinin 2015-ci il 7 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.101. Əliyev Ağamehdi Ağalətif oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2015-ci il 10 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.102. Əliyev Arzu Oruc oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.103. Əliyev Elmar Nadir oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 6 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.104. Əliyev Qurban Zülü oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov rayon məhkəməsinin 2015-ci il 22 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.105. Əliyev Nurəddin Qüdrət oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Beyləqan rayon məhkəməsinin 2015-ci il 23 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.106. Əliyev Rəhman Zakir oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron rayon məhkəməsinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.107. Əliyev Səməd Əli oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.108. Əliyev Sübhan Muradəli oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 17 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.109. Əliyev Teymur Səmədağa oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 2 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.110. Əliyev Tural Nizami oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə rayon məhkəməsinin 2015-ci il 18 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.111. Əliyev Vüqar Niftalı oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 18 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.112. Əliyev Zaur Afayəddin oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 28 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.113. Əliyeva Dilarə Sabir qızı, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 8 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.114. Əlizadə Coşqun Şahmar oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.115. Əlizadə Tural Oqtay oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 21 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.116. Əmiraslanov Rasim İslam oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir rayon məhkəməsinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.117. Əndi Rəsul Rüstəməli oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.118. Əsədov Elman Nəsir oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xaçmaz rayon məhkəməsinin 2015-ci il 15 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.119. Əsədov Kamran İmran oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin 2015-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.120. Əsgərov Asif Səfa oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 13 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.121. Əsgərov Elvin İbrahim oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin 2014-cü il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.122. Əsgərov İldırım Qasım oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.123. Əsgərov İlham Əsgəralı oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İsmayıllı rayon məhkəməsinin 2014-cü il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.124. Əsgərov Natiq Məmməd oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2015-ci il 11 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.125. Əskərov Zaur Aslan oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 26 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.126. Əzəmmədov Samir Məmmədxan oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov rayon məhkəməsinin 2016-cı il 12 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.127. Əzimov Firad Vahid oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 2 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.128. Əzimov Natiq İsabala oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 2 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.129. Əzimov Rüfət Vaqif oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 29 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.130. Əzizov Cümşüd Əziz oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 3 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.131. Əzizov Elnur Əbülfət oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 23 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.132. Əzizov Ruslan Əziz oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.133. Əzizov Sahib Xuda oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.134. Famil Fazil oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.135. Feyziyev Məhəmməd Əlifağa oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 31 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.136. Göyüşov Sənan Kəmaləddin oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.137. Gül İtbar Xan Misal oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Pakistan İslam Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 20 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.138. Hacıyev Azər Ağasəlim oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar rayon məhkəməsinin 2015-ci il 11 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.139. Hacıyev Əflatun Alimbaş oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 18 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.140. Haqverdiyev Eşqin Tağı oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 22 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.141. Hamid Ullah Baxbadşah oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Pakistan İslam Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.142. Heydərov Ramil Ramiz oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 30 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.143. Həsənli Elgün Əli oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 22 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.144. Həsənov Aftandil Əbdüləli oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.145. Həsənov Elvin Həsən oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.146. Həsənov Fikrət Məmməd oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.147. Həsənov Nurlan Hidayət oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2015-ci il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.148. Həsənov Sabit Katib oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba rayon məhkəməsinin 2015-ci il 3 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.149. Həsənov Səxavət Hüseyn oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2016-cı il 21 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.150. Həsənov Şahin Hüseynağa oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad rayon məhkəməsinin 2014-cü il 18 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.151. Həsənzadə Ələsgər Rahim oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.152. Həşimov Hüseyn Qənbər oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Beyləqan rayon məhkəməsinin 2013-cü il 23 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.153. Hu Yuen, 1971-ci ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.154. Hümbətzadə İskəndər Qismət oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.155. Hüseynli Kənan Şahin oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.156. Hüseynov Ehtiram Şakir oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 27 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.157. Hüseynov Eldəniz Əsgərxan oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdam rayon məhkəməsinin 2015-ci il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.158. Hüseynov Elşən Mahir oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 29 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.159. Hüseynov Elvin Akif oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2013-cü il 31 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.160. Hüseynov Emin Rafiq oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi rayon məhkəməsinin 2014-cü il 27 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.161. Hüseynov Xaliq İbrahimxəlil oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi rayon məhkəməsinin 2015-ci il 12 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.162. Hüseynov Kamal Firdovsi oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.163. Hüseynov Mehdi Hadı oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.164. Hüseynov Nicat Məzahir oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 15 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.165. Hüseynov Orxan Hüseyn oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.166. Hüseynov Rauf Çingis oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.167. Hüseynov Valeh İnqilab oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.168. Hüseynov Vüsal Hacımurad oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 21 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.169. Hüseynzadə Həsən Cəfərqulu oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 17 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.170. Xalıqov Müzarif Mütəlib oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.171. Xanbabayev Şahbala Abdulağa oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qusar rayon məhkəməsinin 2015-ci il 8 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.172. Xasıyev Elçin Elşad oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.173. Xəlilov Adil Əlövsət oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ rayon məhkəməsinin 2014-cü il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.174. Xəlilov Qərib Ramiz oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin 2015-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.175. Xudiyev Fərrux İlqar oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.176. İbadov Murad Səfərxan oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.177. İbadzadə Əli Arif oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2014-cü il 15 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.178. İbrahimov Ramin Rövşən oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xaçmaz rayon məhkəməsinin 2012-ci il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.179. İbrahimov Tofiq Nağı oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 16 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.180. İbrahimov Yaşar İbrahim oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.181. İbrahimov Zəka İbrahim oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2013-cü il 16 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.182. İlyasov Rəşad İlyas oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.183. İmamov Vüsal Güloğlan oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.184. İmanov Rahil Qüləli oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.185. İmanov Ruslan Vəli oğu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli hərbi məhkəməsinin 2013-cü il 4 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.186. İmanov Vasif Fazil oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin 2014-cü il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.187. İsayev Radik Astan oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2015-ci il 16 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.188. İsayev Zahid Səməndər oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 11 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.189. İsgəndərov Adəm Rəftar oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2013-cü il 8 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.190. İsgəndərov Elçin Cavad oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.191. İsgəndərov Elvin Vidadi oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 30 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.192. İsgəndərov Mirzəxan Böyükxan oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 24 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.193. İsmayıllı Rizvan Vüqar oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.194. İsmayılov Hikmət Zahid oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.195. İsmayılov Sabit Aslan oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.196. İsmayılov Sürət İnqilab oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax rayon məhkəməsinin 2015-ci il 6 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.197. İsmayılov Şahin Nadir oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.198. İsmayılov Təbriz Mətləb oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.199. İsmayılov Vüsal Bəylər oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2006-cı il 27 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.200. İsmayılov Zaur Gülməmməd oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.201. İsmiyev Zaur Tahir oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2014-cü il 16 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.202. Kamallı Kənan Kamal oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2013-cü il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.203. Kazemzadeh Mılad Yousef, 1985-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara rayon məhkəməsinin 2014-cü il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.204. Kazımov Elvüsal Musa oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir rayon məhkəməsinin 2013-cü il 19 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.205. Kazımov Tural Vidadi oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 3 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.206. Kərimli Mirasəf Bəxtiyar oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.207. Kərimli Umudvar Əlimiran oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 15 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.208. Kərimov Fərid Vaqif oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.209. Kərimov Xaliq Rəsul oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə rayon məhkəməsinin 2015-ci il 1 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.210. Kərimov Nicat Rəşid oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.211. Kərimov Rəşad Kərim oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax rayon məhkəməsinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.212. Kərimov Tahir Yaşar oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.213. Khamraeva Muyiba Murodovna, 1968-ci ildə anadan olmuş, Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.214. Qafarova Sədaqət Məhəmməd qızı, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.215. Qarayev Fərid Əhmədiyyə oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2014-cü il 23 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.216. Qardaşxanova Lətafət Tapdıq qızı, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.217. Qasımov Ehtiram Etibar oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2015-ci il 30 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.218. Qasımov Əli Ramiz oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Moskva vilayəti Domodedovo şəhər məhkəməsinin 2012-ci il 15 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.219. Qasımov Hacıbala Hacıağa oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2013-cü il 24 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.220. Qasımov Səməd Həbib oğlu, 1937-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 16 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.221. Qədirov Samir Adil oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.222. Qəhrəmanov Rəşid Qəzənfər oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 13 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.223. Qəmbərov Elşən Məmməd oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin 2013-cü il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.224. Qəniyev Heydər Eldar oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 2014-cü il 23 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.225. Qocamanov Rəmzi Eldar oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.226. Qubuşov Rəşad Avuz oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.227. Quliyev Ayaz Qiyas oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2014-cü il 2 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.228. Quliyev Bəşir Arif oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.229. Quliyev Elşən Ələsgər oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 12 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.230. Quliyev Xəyyam Arif oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.231. Quliyev Xəyyam Elşən oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ rayon məhkəməsinin 2013-cü il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.232. Quliyev Qüdrət Paşa oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 6 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.233. Quliyev Məhəmməd Əlövsət oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi rayon məhkəməsinin 2014-cü il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.234. Quliyev Məhərrəm Bəxtiyar oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax rayon məhkəməsinin 2015-ci il 9 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.235. Quliyev Namiq Nəsrəddin oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.236. Quliyev Nemət Məhəmmədəli oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 5 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.237. Quliyev Rahim Rəhim oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 30 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.238. Quliyev Rövşən Elşən oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin 2014-cü il 8 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.239. Quliyev Salman Hətəm oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.240. Quluyev Fəzail Eyvaz oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göygöl rayon məhkəməsinin 2015-ci il 19 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.241. Quluyev Ruslan Xanış oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.242. Qurbanəlizadə Rəhman Knyaz oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.243. Qurbanov Qamət Həsən oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Krasnoyarsk şəhəri Jeleznodorojnıy rayon məhkəməsinin 2010-cu il 23 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.244. Layıcova Tanzilə Tacəddin qızı, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.245. Lələyev Vəliyət Ağakişi oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.246. Li Jien Vein, 1981-ci ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.247. Limberq Nikolay Valeryeviç, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.248. Mahmudov Alim Nazim oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.249. Mahmudov Elvin Bəxtiyar oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 21 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.250. Mamedov Vüsal Tofiq oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 26 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.251. Marçuk Andriy Borisoviç, 1960-cı ildə anadan olmuş, Ukrayna vətəndaşı, Siyəzən rayon məhkəməsinin 2014-cü il 28 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.252. Məcidzadə Rəşad Səməndər oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.253. Mədətov Xalid Mübariz oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.254. Məhəmmədov Fəyyaz Qasım oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron rayon məhkəməsinin 2016-cı il 29 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.255. Məhərrəmov Sakit Əli oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.256. Məlikov Ruslan Fərahim oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron rayon məhkəməsinin 2013-cü il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.257. Məlikov Salman Eldar oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.258. Məlikov Səbuhi Sərraf oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 2015-ci il 23 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.259. Məmişov Taleh Seyidxan oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 4 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.260. Məmişov Zaməddin Ələsgər oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 21 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.261. Məmmədli Araz Azər oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı hərbi məhkəməsinin 2014-cü il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.262. Məmmədov Anar İbrahim oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər hərbi məhkəməsinin 2014-cü il 14 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.263. Məmmədov Elvin Bayram oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Daşkəsən rayon məhkəməsinin 2013-cü il 1 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.264. Məmmədov Emin Qərib oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.265. Məmmədov Əkbər Fikirət oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı hərbi məhkəməsinin 2012-ci il 20 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.266. Məmmədov Əlpaşa Nurəddin oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.267. Məmmədov Xətai Əlisoltan oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağcabədi rayon məhkəməsinin 2014-cü il 9 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.268. Məmmədov Xəyyam Məmməd Verdi oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 2013-cü il 24 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.269. Məmmədov İnqilab Ədalət oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.270. Məmmədov Mahir Ağababa oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 12 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.271. Məmmədov Mail Əzizağa oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 20 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.272. Məmmədov Mehti Məhərrəm oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə hərbi məhkəməsinin 2015-ci il 29 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.273. Məmmədov Məmmədiyə Seyid oğlu, 1937-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 23 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.274. Məmmədov Orxan Məzahir oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin 2013-cü il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.275. Məmmədov Ramil Adil oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin 2015-ci il 22 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.276. Məmmədov Ramin Cəbrayıl oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 12 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.277. Məmmədov Rasim Ələmdar oğlu, 1941-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.278. Məmmədov Siyab Soltan oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.279. Məmmədov Şəfayət Yusif oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax rayon məhkəməsinin 2014-cü il 19 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.280. Məmmədov Şirzad Azad oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.281. Məmmədov Tarverdi Xodu oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı rayon məhkəməsinin 2014-cü il 1 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



1.282. Məmmədov Telman İbrahim oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlə