Kim Çen In müharibəyə hazır olmaq barədə əmr verdi Tarix: Bu gün, 12:19 | Çap et

Koreya Xalq Ordusunun Strateji Qüvvələri Kim Çen Indan istənilən anda hərbi əməliyyatlara hazır olma barədə əmr alıblar. FaktXeber.com-un Life-a istinadla məlumatına görə, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi məlumat verib.



Bir gün öncə təlimlərə müşahidə zamanı Kim Çen In, strateji qüvvələrə müharibənin hər an başlaya biləcəyi bu təhlükəli vəziyyətdə, hazırlıqlarını yüksək səviyyədə saxlamağı və mövqelərini qorumağı əmr edib.



Partiya Mərkəzindən əmr gələn kimi ordu bölmələri düşmənə zərbə endirməlidir, - deyə agentlik bildirir.



Xatırladaq ki, martın 6-da KXDR 4 raket buraxılışı həyata keçirib. İlkin məlumatlara görə, onlardan 3-ü Yaponiyanın iqtisadi zonasına düşüb.