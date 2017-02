“Bank of Baku”nun rəhbərliyində dəyişiklik olub Tarix: Bu gün, 17:16 | Çap et

“Bank of Baku”nun rəhbərliyində dəyişiklik baş verib.



“APA-Economics” xəbər verir ki, Həsən Quliyev bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.