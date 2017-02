İlkin odənişsiz iPhone 7 cəmi 109 AZN-a Tarix: Bu gün, 17:03 | Çap et

iPhone 7 və iPhone 7 Plus smartfonlarının Azərbaycanda rəsmi satışını təqdim edən yeganə mobil operator Azercell, 24 Fevral 2017-cı il tarixindən etibarən çox sərfəli şərtlərlə növbəti “iPhone” kampaniyasına başlayır. Yeni kampaniya çərçivəsində bütün Azercell abunəçiləri iPhone 7 telefonlarını ilkin ödənişsiz aylıq cəmi 109 AZN-dan başlayan qiymətlərlə əldə edə biləcəklər. Kampaniyada iştirak etmək üçün abunəçilər Azercell Ofislərinə (B.Bagırova 2, Tagiyev 18, 28 may kuç. 33A) yaxınlaşıb, mövcud təkliflərdən birini seçməlidirlər. Bununla onlar güzəştli şərtlərlə “Hədsiz”, “Hədsiz Zəng” və ya “Hədsiz İnternet” tariflərindən birinə qoşularaq, iPhone telefonlarından birini əldə edəcəklər.



Azercell şəbəkəsinə yeni keçmiş abunəçi kampaniyaya qoşulmaq üçün öncə istifadə etdiyi operatordan son 6 aylıq fakturanı təqdim etməlidir. 1 abunəçi kampaniyadan yalnız bir telefon əldə edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, iPhone 7 və iPhone 7 Plus mobil telefonları iPhone-nun ən yeni nəsil modelləri olub, yeni kamera sistemi, ən uzun ömürlü batareyaya və suya/toza davamlılığı ilə seçilir.



Məlumat üçün bildirək ki, Novruz bayramı ərəfəsində abunəçiləri yeni-yeni kampaniyalar gözləyir.