Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin (TSK) dəstəklədiyi Azad Suriya Ordusu (ASO) “Fərat qalxanı” əməliyyatları çərçivəsində Əl-Bab şəhərinin İŞİD terrorçularından azad edilməsi istiqamətindən son hücumlarını davam etdirir. Yerli mənbələrə görə, artıq üç tərəfdən mühasirəyə alınmış şəhərin 40 faizi terrorçulardan təmizlənib. Şərq istiqamətdən, sadəcə, İŞİD mənsublarına bölgəni tərk etmələri üçün daraldılmış dəhliz saxlanılıb.



Yeri gəlmişkən, Bəşər Əsədə bağlı hökumət qüvvələri də artıq Əl-Babın 1-2 kilometr cənubunda düşərgə salıb.



“Fərat qalxanı” əməliyyatları az qala yarım ildir davam edir – söhbətimizin mövzusu heç də bu prosesi işıqlandırmaq deyil. Məsələ ondadır ki, TSK-dan dəstək alan ASO bu əməliyyatlara başlayanda, medianın diliylə desək, “maddi, texniki, hətta canlı əskəri qüvvəsi son dərəcə tükənən” Əsəd rejimi Hələbə yaxın belə düşə bilmirdi. Amma zəifləyib, əldən düşmüş və hətta yaxın çevrəsinin tərk etdiyi Əsəd bu gün həm Hələbə bayrağını sancıb, həm də az qala Türkiyə sərhədlərinədək müxalifətin nəzarətindəki bölgələrdə hakimiyyətini bərpa edib. TSK və ASO isə Əl-Bab kimi balaca əyalət şəhərciyinin qapısında aylardır gözləyir. Astanada, eləcə də ara-sıra Moskvada Rusiya ilə keçirilən görüşlər sonrasında Türkiyənin dəstəklədiyi qüvvələr şəhər üzərinə təzyiqləri artırmağa başlamışdılar ki, bu an qəfil cənub istiqamətində Əsədin hökumət qüvvələri ildırım sürətilə kəndləri İŞİD-in əlindən alaraq şimala yeridi və Əl-Babın təxminən bir kilometrliyində dayandı. İş o yerə çatdı ki, artıq beynəlxalq mediada, savadsız və söz demək xatirinə jurnalistlərə açıqlama verən siyasətşünaslar Əl-Baba ilk olaraq Əsədin, yoxsa müxalifətin girəcəyini götürqoy eləməyə başladılar.







Qaranlıq məqamlar burda artıq öz-özünə aydınlaşmaqdadır. “Dovşana qaç, tazıya tut” məsəlinə uyğun olaraq Türkiyə ilə birgə addımlamaq istədiklərini deyən Moskva Əsədi qüvvə ilə təhciz edərək şimala doğru irəliləməyəruhlandırıb. Çünki Əl-Bab üzərinə hərəkət edən Əsəd qüvvələri, eyni zamanda, Türkiyənin terrorçu kimi tanıdığı və sərhədinin o tayından təmizlənməsinə çalışdığı PYD-PKK silahlıları ilə məhz Rusiyanın hərbi bazasında bir araya gələrək razılaşıb. Həmin razılaşmada PYD-PKK terrorçuları Əsədin təmsilçisinə təklif edib ki, mütəmadi şəkildə TSK dəstəkli ASO ordusu tərəfindən vurulan kəndlərə öz bayrağını sancsın. Çünki belə olan təqdirdə ora atılan raket-mərmi Suriyanın qanuni ördusuna qarşı hücum kimi dəyərləndiriləcək. Əgər bu baş vermiş olarsa, o zaman bəlkə də Astana razılaşması qüvvədən düşər, Rusiya ilə Türkiyə bölgədə toqquşar. Təbii ki, Əsədin təmsilçiləri bununla razılaşıb və təklif olunan kəndlərə bayraq sancılıb. Bu da onu göstərir ki, Əsəd hakimiyyətinin TSK-nın nüfuz etmək istədiyi bölgələrə yaxınlaşmasının səbəbi heç də onun ordusunun ildırımsürətli əməliyyat keçirməsinə deyil, ABŞ, Rusiya, İran və bölgədəki PYD-PKK-Hizbullah üçlüyünün verdiyi güclü və məqsədyönümlü dəstəyə bağlıdır.



Bəs necə olacaq, Əl-Bab Türkiyənin maraq dairəsində qalacaq, yoxsa Əsədin əlinə keçəcək? Hər halda heç vaxt bilmədiyi və nəticəsi olmayacaq şeyləri danışmayan Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, Əl-Babın TSK dəstəkli ASO tərəfindən azad olunması an məsələsidir. Deməli, Türkiyə dost və müttəfiq sandığı bəzi ölkələrin yalan danışdığını başa düşüb və onları Əl-Babın darvazasında saxlayaraq, özü daha tez içəri girə bilib.



Ərdoğandan söz düşmüşkən, o, belə düşünür ki, Əl-Babdan sonra da xeyli ərazini İŞİD-dən azad etmək əzmindədir. Çünki bu bölgədə sahəsi 4-5 min kvadratkilometr olacaq təhlükəsiz zona yaradacaqlar və əlbəttə, sonra Türkiyədə məskunlaşmın 2,8 milyon suriyalı qaçqını burada yerləşdirəcəklər. Bununla da Suriyanın şimalında, İraqdakə Kürdüstan kimi, Türkiyənin maraqlarını qoruyacaq de-fakto dost və azad hüquqlu muxtariyyət, ən azından rəsmi Dəməşqlə dilləşmək qüvvəsi olan inzibati vilayət yaradılacaq.



Siyasi elmlər doktoru Məhmət Əli Əroğlunun fikrincə, Əl-Babda vəziyyət son dərəcə müəmmalıdır. “Deyirlər ki, orada Rusiya - Suriya - İran üçlüyü ilə TSK- ASO cütlüyü İŞİD-in timsalında eyni hədəfə qarşı mübarizə aparır. Bilmək lazımdır ki, Əl-Bab Suriyanın ərazisidir və Türkiyə bu ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasına qarşıdır” deyən cənab Əroğlu əlavə etdi ki, hazırda Türkiyə və Rusiya Suriyada sabitliyin bərpası üçün ortaq addımlamaqda, təbii ki, Əsəd də öz ölkəsinin hər qarışında hakimiyyətini bərpa etməkdədir. “Hesab edirəm ki, Bəşər Əsəd ASO-nu İŞİD-lə eyni cür təhlükə mənbəyi görür özünə. Amma bir şey də var ki, ASO TSK ilə birgə hərəkət edir və bu da vəziyyəti bir az qəlizləşdirir. Həm Əsəd, həm də müttəfiqi Rusiya ilk olaraq TSK-nın ASO-ya yardımlarını dayandırmasını və bütün əlaqələri kəsməsini istəyir. Amma bu heç də inandırıcı görünmür. Hətta ötən aylarda ASO sıralarından bəzi döyüşçülərin Əsəd ordusunun tərəfinə keçməsi müxalifətin dağıldığını, hərbi baxımdan zəiflədiyini göstərmir. Çünki ən azından ASO olmasa da, TSK meydandadır” deyən M.Ə.Əroğlu əlavə etdi ki, burada ikinci variant da düşünülür. Bu varianta görə, TSK Türkiyə sərhədlərinin tam təhlükəsizliyinin təmin olunduğunu görüncə əməliyyatları dayandıracaq və bununla da ASO ilə münasibətlərinə son qoyacaq.



Cənab Əroğluna görə, TSK-nın Əl-Babın ətrafında gözləməsinin səbəbi vardı. Çünki onlar tərəflərin qəti qərar verməsini gözləyirdilər: “Hazırda Əsəd ordusu ilə ASO qüvvələri arasında sadəcə bir şosse yolu var. İndi qərarı onlardan biri verməlidir: ya rejim Əl-Babı təslim alacaq, ya da şimalda muxtar rayonun yaradılması layihəsini qəbul edəcək. Hansı ki, muxtariyyət məsələsi, hələlik, real ğörünmür. Üstəlik, ABŞ da Rusiya kimi Suriyada aktiv oyunçu olmağa başlayır. Trump Suriyada qəti rol alacaq kimi görünməkdədir. Hətta onun Türkiyə rəhbərliyi ilə müzakirələr apardığı və ortaq məxrəcə gəldiklərini də düşünmək olar”.



Sonda M.Ə.Əroğlu onu da bildirdi ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında onsuz da problem yoxdur. Onun fikrincə, ola bilsin Əsəd baş verənlərə rejimi etirazını bildirsin, amma gələcəkdə inkişaf edənlər proseslər məhz bunun əsasında istiqamətlənəcək.