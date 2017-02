Mehdi Səlimzadə bunları bilmirmi? - Bilirsə, nədən susur? Tarix: Bu gün, 11:00 | Çap et

Azərbaycanın bölgələrində məmur özbaşınalığı, müxtəlif qanunsuzluqular, vəzifə sahiblərinin özünü hakimimütləq kimi aparmaları, dövlət əmlakının talanması, rüşvətxorluq, korrupsiya, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə cinayət törətmək halları baş alıb gedib. “Gündəm Xəbər” qəzeti olaraq, tez-tez bu mövzuda yazılar dərc edirik. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, bizə müraciət edənlərin sayı gündən-günə artıq. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən vətəndaşlar bizə müraciət edir, üzləşdikləri problemləri ictimailəşdirməyimizi xahiş edirlər. Biz də öz növbəmizdə redaksiyamıza ünvanlanan şikayət məktublarına həssaslıqla yanaşır, onları dərc edir, vətəndaşları narahat edən problemləri, məmur özbaşınalıqları, vəzifə cinayətləri ilə bağlı faktları tədbir görülməsi üçün aidiyyəti qurumların diqqətinə çatdırırıq. Bu gün də bu ənənəmizə sadiq qalaraq, Göyçay rayonundan aldığımız şikayət məktubunu dərc edəcəyik. Onu da qeyd edək ki, məktubu redaksiyamıza Göyçay rayonu, Mirzəhüseyinli kənd sakinləri ünvanlayıb. Şikayətçilər bildirir ki, Göyçay rayon Mirzəhüseyinli kənd sakinlərinə məxsus əkin torpaq sahələri bələdiyyə sədri Səyyaf Səmədovun cinayət əməllərinə görə məhv olur: “Mirzəhüseyinli kəndinin əkin torpaqlarının suvarılması üçün hələ Sovetlər dövründə, 1986-cı ildə Şirvan kanalından uzunluğu 5000 metr olan nikel metalından yeraltı su boru xətti çəkilmişdir. Həmin boru vasitəsi ilə biz, Mirzəhüseyinli kənd sakinləri əkin sahələrimizi rahatlıqla sulayırdıq”.

Lakin hazırda kənd sakinləri bu imkandan məhrum olublar. Əlbəttə ki, bələdiyə sədrinin sayeymərhəmətindən. Gəlin, şikayət məktubunun ardına diqqət yetirək: “Mirzəhüseynli kənd bələdiyyəsinin sədri Səyyaf Səmədov həmin 5000 metr nikel metalından olan boruları 2 ay öncə saxta akt tərtib edərək, texnikalarla qazıb çıxartdırıb və sataraq talan edib”. Diqqət edin, vaxtilə milyon manatlarla dövlət vəsaiti sərf olunaraq inşa olunan strateji əhəmiyyətli boru xətti bələdiyyə sədrinin əmri ilə ləğv edilib. Bunu necə adlandıracağımızı bilmirik. Bu, məmur özbaşınalığının görünməmiş həddidir. Bələdiyyə sədrinə kim bu səlahiyyəti verib? Maraqlıdır, rayonun rəhbərliyi, hüquqmühafizə orqanları hara baxır? Rayonda dövləti cinayət sayılacaq addım atılır, rayon rəhbərliyi, aidiyyatı qurumlar isə buna göz yumurlar. Bunu necə izah etmək olar? Boru kəmərinin ləğv edilməsi və böyük bir kəndin əkin sahələrinin susuz qalması bir yana, bəs, qiymətli metaldan olan boru xətinin doğranaraq satılıb talan olunmasına nə ad verək? Bəlkə bələdiyyə sədri 1986-cı ildə bu boru xəttini öz vəsaiti ilə salıb? Olmaya, boru kəməri onun şəxsi mülkiyyətidir? Bu qədər də özbaşınalıq olarmı? Bələdiyyə sədrinin bu qədər cəsarətli olması, dövlətə, qanunlara meydan oxumasının səbəbi nədir? Olmaya onu hansısa “güclü əllər” himayə edir? Ölkədə dövlət əmlakının talan edilməsi, məmurların vəzifə səlahiyyətlərini aşması, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı hakimiyyətin yuxarı səviyyəsində mübarizə elan etdiyi bir vaxta bələdiyyə sədrinin belə bir qanunsuzluğa əl atmasını heç cür izah etmək mümkün deyil. Xatırlayırsınızsa, elə bu yaxınlarda "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrasının üçüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfrans keçirildi. Həmin konfransda çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin məmurlara xəbərdarlığı da yəqin ki, hamının yadındadır. Umid edirik ki, Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə, eləcə də Mirzəhüseyinli kənd bələdiyyəsinin sədri Səyyaf Səmədov həmin xəbərdarlığı unutmayıblar. Amma hər ehtimala qarşı biz bir daha prezidentin həmin konfransda məmurlara etdiyi xəbərdarlığı xatırlatmaq istəyirik: "Mən dəfələrlə demişəm ki, məmurlar xalqla yaşamalı, özü və ailə üzvləri təvazökar olmalıdır". Dövlət başçısı həmin iclasda bildirdi ki, məmurlar rüşvətxorluqla məşğul olmamalıdır: "Mən hər bir məmuru təyin edəndə deyirəm ki, get düzgün işlə, xalqa xidmət et. Təəssüf ki, bəziləri nəticə çıxarmır, nəticədə cəzalandırılırlar. Biz "Asan Xidmət"i yaratdıq, hələ bir şikayət eşitməmişəm. Bu, ictimai xidmətlər sahəsində yenilikdir. Bu, həm bizim iradəmizi göstərir, həm də bunu etməyin mümkünlüyünü göstərir. Hər şey məmurlardan asılıdır. Məmurlar işlərində nöqsana yol verərlərsə, cəzalandırılacaqlar". Maraqlıdır, yoxsa Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə bu xəbərdarlığı özünə aid etmir? Olmaya onun müstəsna səlahiyyətləri var? Necə olur ki, dövlət başçısının bu cür xəbərdarlığıdan Göyçay rəhbərliyi heç bir nəticə çıxarmır? Bəlkə o, rayona nəzarət etmək iqtidarında deyil? Yox, əgər doğrudan da Mehdi Səlimzadə rayona nəzarət edirsə, bəs nədən onun dövlət əhəmiyyətli su boru xətinin qanunsuz olaraq, ləğv edilməsindən, bahalı, eroziyaya davamlı metaldan hazırlanan boruların bələdiyyə sədri tərəfindən dədə malı kimi doğranaraq satılmasından xəbəri yoxdur? Olmaya icra başçısı özü bələdiyyə sədrinə bu barədə göstəriş verib? Bəlkə ele boru xəttinin sökülüb satılmasından əldə olunan qazancın böyük hissəsi icra başçısının cibinə gedib? Əgər belə deyilsə, ümid edirik ki, Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə mətbuata açıqlama verərək, bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Aydın olacaq ki, bələdiyyə sədrinə bu boru xətinin sökülməsi barədə göstərişi kim verib? Digər tərəfdən, əgər doğrudan da bu boru kəmərinin istismar müddəti başa çatıbsa, nədən bu barədə heç bir yerdə məlumat yoxdur. Hələ biz onu demirik ki, bir layihəni, bir infrastrukturu ləğv etməmişdən əvvəl onun alternativi, yenisi yaradılmalıdır. Uçarmaq asandır, qurmaq isə çətin. Nə yazıqlar olsun ki, Göyçayda vəzifə başında olanlar quruculuqla deyil, dağıdıcılıqla məşğuldurlar. Maraqlıdır, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə hara baxır? Onun bu məsələdən xəbəri yoxdurmu? Axı məhz Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin su təsərrüfatına cavabdehdir. Necə ola bilər ki, bu qurmun razılığı olmadan, region bələdiyyəsinin sədri belə bir addım ata bilər? Cavabsız suallar çoxdur. Ümid edirik ki, bu məsələ ilə bağlı məsuliyyət daşıyan qurum və rəhbər şəxslər bu sullara aydınlıq gətirəcəklər. Gəlin, Göyçay rayon Mirzəhüseyinli kənd sakinlərinin şikayət məktubunda yer alan digər faktlara diqqət yetirək. Sakinlər bildirilər ki, su boru xətti ləğv olunduqdan sonra nikel metaldan olan bor kəməri doğranaraq satılıb: “Həmin talançılıqdan 100.000 manatdan çox gəlir əldə edildi. Nəticədə isə Mirzəhüseyinli kənd camaatının əkin sahələrinin suvarılması dayandırıldı. Texnikalar əkin yerlərini qazıb taxılı məhv etdi. Bu misli görünməmiş cinayətdir ki, bələdiyyə sədri Səyyaf Səmədov həyata keçirdi. Həmin torpaqlar bizə aqrar islahatlar zamanı verilmişdir. Qanunu sənədlərimiz də var. Hər il əkib-becərib ailəmizi dolandırırdıq. Başqa iş yerimiz yoxdur. Ümüdümüz ancaq əkinçiliyə idi. Qarşıdan gələn yaz-yay fəsillərində biz əkinlərimizi sulaya bilməyəcəyik. Bu da kənd sakinlərinin acından məhv olmasına gətirib çıxaracaq. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq”.

Göründüyü kimi, bələdiyyə sədri strateji əhəmiyyətli boru xəttinin dağıtmaqla yanaşı, 800 nəfərlik bir kəndin əhalisini susuz, işsiz, çörəksiz qoymuşdur. Ona da qeyd edək ki, yazının əvvəlində bələdiyyə sədrinin kimlər tərəfindən himayə olunduğu haqqında suallar qoymuşduq. Bu suallara tam cavab tapa bilməsək də, hələlik məlum olan budur ki, Mirzəhüseynli Bələdiyyəsinin sədri Səyyaf Səmədov Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Rəşxəndə Rəcəbovanın qudasıdır. Şikayət müəllifləri bildirilər ki, məhz bu səbəbdən bələdiyyə sədri bu cür cinayəti qorxmadan törətmişdir. Şikayət müəllifləri bildirilər ki, cinayətkar bələdiyyə sədri barədə tədbir görülməsə, Bakı şəhərinə gəlib Prezident Administrasiyasına şikayət edəcəklər: “Biz mətbuat vasitəsiilə Prezident İlham Əliyevə, Baş Prokuror Zakir Qaralova müraciət edərək, xahiş edirik ki, talançılıq cinayəti törədərək kənd sakinlərinə küllü miqdarda ziyan vurmuş Mirzəhüseyinli bələdiyyəsinin sədri Səyyaf Səmədovun barəsində ciddi tədbirlər görəsiniz”. Qeyd edək ki, məktubu kənd sakinlərindən Azadov Vasif Nizami oğlu, Mustafayev Vüqar Surxay oğlu, Hacıyev Fərid Əlimuxtar oğlu, Əhmədov Tərlan Vidadi oğlu, Soltanov Həmid Feyzulla oğlu, Süleymanov Füzuli Süleyman oğlu, Əliyev Coşqun Firuddun oğlu, Əliyev Vüsal Firuddun oğlu, İsmayılov Amil Alik oğlu, Soltanov Zabit Eynulla oğlu,İsmayılov Nicat Etibar oğlu, Kərimov Araz Qüdrət oğlu, Qurbanov Çingiz Qalib oğlu, İsmayılov Symur Miri oğlu, İsmayılov Tufan Ehtiram oğlu, Əliyev Rafiq Təvəkkül oğlu imzalayıblar. Onu da qeyd edək ki, son illər dövlət başçısı kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı bir sıra sərəncamlar imzalayıb, Nazirlər Kabinetinə, İcra Hakimiyyəti başçılarına tapşırıqlar verib. Bu tapşırıqlar kənd təsərrüfatının inkişafına təkan vermək məqsədi daşıyır. Dövlət başçısı özü şəxsən bölgələrə səfər edərək, yerlərdə vəziyyətlə tanış olur, kənd təsərrüfatının, konkret olaraq, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı tapşırıqlar verir. Əkinə yaralı topraqlarda taxil, pambıq və digər kənd təsərrüfatı məhsulalrının becərilməsi bu gün əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulub. Kənd təsərrüfatı naziri, bir sıra icra başçıları müşavirə keçirərək bu istqamətdə addımlar atırlar. Bir sözlə, bölgələrdə kənd təsərrüfatının, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması və sahibkarlara hərtərəfli köməkliklər göstərilməsi bu gün əsas iqtisadi prioritetlər sırasındadır. Lakin görünür, Göyçay rayon rəhbərliyi bütün bunlardan xəbərsizdir və ya bilərəkdən, şəxsi qazanc naminə ölkə rəhbərliyinin tapşırıqlarına biganə yanaşır. İcra başçısı, bələdiyyə sədri kəndliyə, sahibkara şərait yaratmaq əvəzinə, onun suyunu kəsir, əkdiyi məhsulu zay edir. Bu sabotaj deyil, bəs nədir? R.S.Qeyd edək ki, yazı çapa hazırlanarkən, iş vaxtı bitdiyi üçün məsələ ilə bağlı Göyçay rayon icra başçısının, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mövqeyini öyrənə bilmədik. Mövzu ilə bağlı onların mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq/