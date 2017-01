ASK-ya yeni baş katib təyin edilib Tarix: Dünən, 17:17 | Çap et

Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasında (ASK) baş katib vəzifəsinə yeni təyinat olub. “Report”un əldə etdiyi məlumata görə, bu vəzifəyə Orxan Xanlar oğlu Bayramov gətirilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə-kredit” fakültəsini (bakalavr) 2008-ci ildə bitirən O.Bayramov hazırda “Maastricht School of Management”də MBA proqramı üzrə təhsilini davam etdirir.

O.Bayramov əmək fəaliyyətinə 2006-cı ildən sığorta sahəsində başlayıb. 2013-cü ildən 2017-ci ilədək isə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasında sədr vəzifəsində çalışıb. İngilis, türk, rus dillərini bilir.

Qeyd edək ki, ASK 5 mart 1999-cu ildə təsis edilib, Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına kömək edən qeyri-hökumət təşkilatıdır. Hazırda 6 000-dən artıq sahibkarlıq subyekti, o cümlədən 70-ə qədər iqtisadi və sosial yönümlü assosiasiyalar, holdinqlər, birliklər, ittifaqlar, iri şirkətlər, banklar, sığorta təşkilatları və qruplar Konfederasiyanın üzvüdür.