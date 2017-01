Prezident və birinci xanımdan ilk romantik rəqs - VİDEO Tarix: Bu gün, 11:00 | Çap et

ABŞ-ın yeni prezidenti Donald Tramp və yeni birinci xanımı Melanya Tramp inaqurasiyadan sonra təşkil edilən balda iştirak ediblər.



Axşam.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, onlar prezident və "first lady" kimi ilk rəqslərini Frank Sinatranın "My Way” mahnısının sədaları altında ediblər.



Qeyd edək ki, Tramp ABŞ prezidenti postunda Barak Obamanı əvəz edib.