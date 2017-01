Azərbaycan prezidenti Davosda “Procter and Gamble Europe” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb Tarix: Bu gün, 10:11 | Çap et

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Davos Forumu çərçivəsində görüşlərini davam etdirir.



APA-nın məlumatına görə, dövlət başçısı yanvarın 17-də Davosda “Procter and Gamble Europe” şirkətinin prezidenti Geri Edrü Kumbe ilə görüşüb.