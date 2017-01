2017-ci ildə gözlənilən hadisələr - SİYAHI Tarix: Dünən, 13:52 | Çap et

2017-ci ildə siyasət, idman və mədəniyyət sahəsində ən çox gözlənilən hadisələr.



1 yanvar 2017-ci il



Antoniu Quterrişin BMT-nin yeni baş katibi kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlaması







1 yanvar 2017-ci il



Malta Avropa İttifaqı sədri vəzifəsini tutur







17-20 yanvar 2017-ci il



İsveçrənin Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu keçiriləcək







20 yanvar 2017-ci il



ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampın andiçmə mərasimi və onun ilk siyasi addımları







20 yanvar 2017-ci il



Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxışı prosesinin işə düşməsi







3 fevral 2017-ci il



Valettada Avropa İttifaqının Böyük Britaniyanın iştirakı olmadan sammiti keçiriləcək







10 fevral 2017-ci il



A.S.Puşkinin ölümündən 180 il keçir







11 fevral 2017-ci il



Ay tutulması. Tutulma Cənubi Amerika, Avropa, Afrika və Asiya ölkələrində müşahidə olunacaq







12 fevral 2017-ci il



Türkmənistanda prezident seçkiləri







26 fevral 2017-ci il



"Oskar" kinematoqrafiya mükafatlarının 89-cu təqdimetmə mərasimi







Aprel (may) 2017-ci il



Fransada prezident seçkiləri







12-22 may 2017-ci il



Bakıda İslam Həmrəylik Oyunları keçiriləcək







19 may 2017-ci il



İranda prezident seçkiləri







18 iyun 2017-ci il



Bakıda “Formula-1” Qran-prisi keçiriləcək







7-8 iyul 2017-ci il



Hamburqda G20 sammiti keçiriləcək







İyulda (tarix dəqiqləşdirilir) Brüsseldə ABŞ prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə NATO sammiti keçiriləcək







21 avqust 2017-ci il



Tam Günəş tutulması, prosesin tam fazasını ABŞ ərazisində müşahidə etmək mümkün olacaq. Tutulma Şimali Amerikada, eləcə də qismən Qərbi Avropa və Cənubi Amerikada görünəcək







13 sentyabr 2017-ci il



Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Limada keçiriləcək 130-cu sessiyasında "Olimpiada-2024" paytaxtı elan ediləcək







20 sentyabr 2017-ci il



Almaniyada parlament seçkiləri keçiriləcək







Oktyabr 2017-ci il



Stokholmda tibb, fizika, kimya, iqtisadiyyat və ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının laureatları elan ediləcək. Osloda Nobel sülh mükafatı laureatının adı açıqlanacaq







Oktyabr 2017-ci il



Qırğızıstanda prezident seçkiləri keçiriləcək







Noyabr 2017-ci il



Çilidə prezident seçkiləri keçiriləcək







27 noyabr 2017-ci il



ABŞ prezidenti Con Kennedinin qətli haqqında iş üzrə hesabatların dərci







20 dekabr 2017-ci il



Cənubi Koreyada prezident seçkiləri