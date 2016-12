İran Ermənistanın xilaskarı rolunda - TƏHLİL Tarix: Bu gün, 09:11 | Çap et

Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi müstəqilliyini hər keçən gün daha da gücləndirən Azərbaycan Respublikası xarici ölkələrlə bərabərhüququlu, milli və dövlətçilik maraqlarına söykənən münasibətlərin qurulmasına tərəfdar olub. Bu kontekstdə qonşu dövlətlərlə qurulan münasibətlərə xüsusi önəm verilib. Azərbaycan dövləti işğalçı Ermənistan istisna olmaqla, heç bir qonşusuna qarşı hər hansı addım atmayıb. Regiondan kənardakı dövlətlərlə münasibətlərin qurulması zamanı da rəsmi Bakı qonşularının narahatlığına səbəb olacaq davranış nümayiş etdirməyib. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə ən yüksək tribunalardan bəyan edib ki, Azərbaycan bütün dünya dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır, beynəlxalq hüquqa söykənərək onların suverenliyini tanıyır.



Hətta Qərb dövlətləri ilə İran İslam Respublikasının münasibətlərinin kəskinləşdiyi dövrdə də Azərbaycan öz qonşusuna qarşı yönələn hər hansı planda yer almayıb. Belə ki, 2006-cı ildə ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ətrafında qarşıdurma yaranmışdı və belə bir vaxtda Prezident İlham Əliyev Amerikaya rəsmi səfərə getmişdi. O zaman bütün dünya Azərbaycanın bu qarşıdurmada nə cür rol oynayacağı, Qərbin dəstəyini almaq üçün hansı addımı atacağı barədə müxtəlif mülahizələr səsləndirir, rəsmi Bakının bu imkandan mütləq öz xeyrinə yararlanmasını düzgün hesab edirdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev isə ABŞ prezidenti Corc Buşla görüşdən dərhal sonra tamam fərqli, amma dövlətçilik mövqeyinə, milli maraqlara söykənən bəyanatla çıxış etdi. Vaşinqtondan bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan heç bir dövlətə imkan yaratmayacaq ki, onun ərazisindən istifadə edilməklə qonşusuna hər hansı şəkildə müdaxilə olunsun. Beləliklə də Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda əsl müsəlman həmrəyliyi nümayiş etdirdi, öz müsəlman qonşusuna – İrana qarşı yönələ biləcək hər hansı siyasətdə iştirak etməyəcəyini bildirdi.



Eyni münasibət rəsmi Bakı tərəfindən başqa istiqamətlərdə də təkrarlandı. 2008-ci ildə Abxaziya və Cənubi Osetiyada yaşananlar, 2014-cü ildə Krımın Rusiya tərəfindən işğalı və Donbasda baş verən proseslər fonunda Azərbaycan həm Gürcüstanın, həm də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan etdi. Bununla yanaşı, Azərbaycan Qərbin Rusiyaya tətbiq etdiyi iqtisadi, siyasi, ticari sanksiyalarda da yer almadı. Eyni zamanda, rəsmi Bakı, indiyə qədər Abxaziya, Cənubi Osetiya, Luqansk və Donetsk separatçıları ilə də hər hansı əlaqədə olmayıb, onları müstəqil dövlət kimi tanımayıb, hansısa formada münasibətlərin qurulmasına can atmayıb. Bir sözlə, Azərbaycan hər zaman dövlətlərin ərazi bütövlüyü, qonşu ölkələrin maraqlarına hörmətlə yanaşıb və bu münasibət indi də ortadadır.



Lakin çox təəssüflər olsun ki, qonşu dövlətlər Azərbaycanın davranışlarına adkevat qarşılıq vermirlər. Bir sıra hallarda onlar ölkəmizin 20 faiz ərazisini işğal altında saxlayan, 1 milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsinə, on minlərlə müsəlmanın qətlə yetirilməsinə səbəb olan Ermənistanla hərtərəfli münasibətlər qurur, hərbi cinayətlər törətmiş bir rejimin dəstəkçisi qismində çıxış edirlər. Əgər Şimal qonşumuz Rusiya Ermənistandakı siyasi hakimiyyətin dəstəkçisi, silah-sursat təminatçısı rolunda çıxış edirsə, Cənub qonşumuz, İslam dövləti olan İran işğalçı ölkənin "nəfəsliyi” funksiyasını yerinə yetirir. Fələstin problemini əsas gətirərək Azərbaycanın İsraillə münasibətlər qurmasına qısqanclıqla yanaşan İran əli minlərlə azərbaycanlının – müsəlmanın qanına batmış Serj Sərkisyana bu gün də qucaq açır, onun ölkəsini ərzaq, çörək, yanacaq və sairlə təmin edir. Özünü İslam dövləti adlandıran İran və bu ölkənin rəsmiləri bununla işğalçı Ermənistanın ayaqda durmasına, güclənməsinə, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin yubadılmasına kömək etmiş olurlar. Doğrudanmı, İranın rəhbərləri bunun fərqində deyillər?.. \\kaspi.az\\

\\kaspi.az\\