Kommunist Partiyası lotereyada 56 milyon uddu Tarix: Dünən, 17:56 | Çap et

İspaniya Kommunist Partiyasının Pinos-Puente şöbəsi yeni il lotereyasında 56 milyon avro udub.



Axar.az xəbər verir ki, bu barədə informasiyanı “El Mundo” qəzeti yayıb. Bu məbləğ lotereyadakı ikinci ən böyük uduş məbləği sayılır. Partiya bilet satışa çıxarıldıqdan sonra onların çoxunu alıb. Maraqlı məqam odur ki, uduşlu biletlərin çoxu da məhz Kommunist Partiyasının aldıqları olub.



Qeyd edək ki, yeni il lotereyasının builki uduş fondu 2,3 milyard avro olub. Bu lotereya İspaniyada 1812-ci ildən bu yana keçirilir.







