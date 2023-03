Naxçıvan səhiyyəsində YENİ HOQQABAZLIQ... - İTTİHAM VAR! Tarix: Bu gün, 11:08 | Çap et

Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyi, ürək-damar xəstəliklərinin müayinəsi üçün vacib olan Exokardioqrafiya aparatlarını Kardioloji Mərkəzin əlindən alıb. Məqsəd, xəstələri özəl klinikilarda pullu müayinədən keçməyə məcbur etməkdir. DİA.AZ bildirir ki, bu haqda „Gündəlik Naxçıvan“a Mərkəzin həkimləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə, Mərkəzdə cəmi bir aparat saxlanılıb ki, onun da istifadəsinə həftədə bir gün icazə verilir. Bu səbədən, xəstələr müayinə üçün bəzən aylarla növbə gözləməli olurlar. Mərkəzdə çalışan, təhlükəsizliyi üçün adının çəkilməsini istəməyən həkimlərdən birinin sözlərinə görə, onlara yuxarıdan tapşırıq gəlib ki, xəstələri özəl klinikalara yönləndirsinlər:

„Bir neçə belə aparatımız var idi. Gəldilər, yığışdırıb, apardılar. Cəmi birini saxlayıb dedilər ki, həftədə bir gündən artıq işlətməyin, kim soruşsa, deyin xarab olub. Biz də məcbur olub, belə edirik. Etməsək, işdən qovula, hətta həbs oluna bilərik. Bu, insanlıqdan kənardır. Bəzən ağır xəstə gəlir ki, təcili müayinə olunmalıdır. Məcbur olub deyirik ki, get, filan özələ. Özəl klinikalar hər ay Səhiyyə Nazirliyinə haqq verirlər. Onlar da Ali Məclisə çatdırır pulu. Bu oyunu qurublar ki, özəllərdən daha çox haqq yığsınlar. Ortada kasıb xəstələrə yazıq olur“.

Şahbuz rayon sakini Sevdayar Allahverdiyev deyir ki, ürəyində problemlər yarandığı üçün təcili Naxçıvan Kardioloji Mərkəzinə aparılıb. Həkim ona təcili müayinə edilməli olduğunu bildirsə də, onlardakı aparatın xarab olduğunu deyib:

“Dedi ki, təcili özəl xəstəxanaların birinə get, müayinə ol, cavabı mənə gətir, ondan sonra müalicə edim. Məcbur qalıb, „Şəfa“ özəl klinikasına gedib, pullu müayinə olundum. Bundan sonra həkim mənə müalicə yazdı”.

Digər şikayətçi Nadir Mirzəyev deyir ki, ağır ürək xəstəsi olan qardaşının müayinə olunması üçün, Mərkəzdə onlara 25 gün növbə gözləməyi təklif ediblər:

„Dedilər ki, Exokardioqrafiya aparatı xarabdır, növbəyə yazılın, bəlkə 25 gün sonra müayinə edə bildik. Təcili olduğundan, yönləndirdilər özəl xəstəxanaların birinə. Pulumuzu verib, müayinə olunduq. Əvvəllər bu cür problemlər olmurdu. Bir neçə aparatları var idi, gələn kimi, müayinə edirdilər. İndi bizi məcbur edirlər ki, özəllərin cibini dolduraq ki, onlar da yuxarıların cibini doldursun“.

Bir müddət öncə sakinlər, Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasındakı qan analizi aparatlarının da yoxa çıxmasından şikayət edirdilər. Onlar bildirirdi ki, bu səbəbdən, təcili analiz vermək istəyən xəstələr, özəl klinikalara yönləndirilir.