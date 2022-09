“VİKTORİYA-313” MTK-nın rəhbərindən PREZİDENTƏ ŞİKAYƏT OLUNDU | Redaktə et Tarix: Bu gün, 10:34 | Çap et

DİA.AZ: - Bakı Nərimanov rayonu, Aşıq Alı küçəsi, ev7/19,mən.,141- ünvanda yaşayan Məmmədova Gülsüm Əsgər qızı tərəfindən ölkə rəhbərliyinə müraciət ünvanlanıb. Bir nüsxəsi də DİA.AZ-a daxil olan müraciətdə deyilir:



"Çox hörmətli cənab Prezident! Son 7 il ərzində “VİKTORİYA-313” Mənzil Tikinti Kooperativinin başımıza gətidyi qanunsuz hərəkətlərdən bezərək son ümid yeri kimi Sizə müraciət edirik.

Əvvəlcə xatırladım ki, mərhum həyat yoldaşım Məmmədov Vahid Rza oğlu 2015-ci ilin əvvəlində Naxçivan şəhərində ona məxsus olan mülkü satıb 50000 (əlli min) manat pul düzəltmişdi ki, Bakıda dolanmaq üçün bir iş qursun. Elə bu arada Vahidin dostu “VİKTORİYA-313” Mənzil Tikinti Kooperativin rəhbəri olan həmyerlisi (əslən Naxçivandan olan) Arzuman Əliyevlə işbirliyi qurmasını məsləhət görür. Vahidin dostu qeyd edir ki, Arzuman həm də geniş əlaqələrə və biznesə malik adamdır. Hazırda onun MTK-sının tikintisində bir az maliyyə sıxıntısı var ki, o özü maraqlıdır ki, pul tapıb binaları vaxtında təhvil versə xeyli qazanc əldə edəcəkdir. Hər üçü görüşüb razılaşırlar ki, Vahid əlində olan nağd 50000 manatı Arzumana versin ki, o da MTK-nın sifarişi əsasında gətirilmiş 70 ton armaturu alıb tikintini davam etdirsin. Arzuman Vahidə söz verir ki, devalvasiyanı və infilyasiyanı nəzərə almaqla bina tikilib hazır olanadək hər ay əlavə olaraq bina “alıcı”larından aylıq kassaya daxil olan puldan 1500 AZN verəcəkdir. Arzuman hətta Vahidi verdiyi pulun əvəzi olaraq tam arxayın salmaq üçün ona tikilməkdə olan 1-ci binanın 1-ci blokunun 2-ci mərtəbəsindən 101,16 kvadrat metr sahəsi olan mənzilin ona verilməsinə dair 11mart 2015-ci il tarixində MTK-nın satış müdiri olmuş əmisioğlu Əliyev Vüqar Allahverdi oğlunun adından saxta müqavilə də bağlayıb təqdim edir. Aradan bir müddət keçməmiş A.Əliyev saxlanılır və barəsində istintaq araşdırması gedir. Sonradan bizə məlum olur ki, Arzuman Əliyev 2013-cü ildən sonra aldatdıqları qohumu və iş adamları olan Rüfət Vəliyev, Nazim Tahirov, Elbrus Məmmədov və Etibar Kərimova qarşı törətdiyi çoxmilyonluq dələduzluq faktları ilə bağlı Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsində dələduzluq maddəsi üzrə cinayət işi başlanaraq istintaqa cəlb edilir. Arzuman Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 və 320.2 maddəsi üzrə ittiham olunur və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim xanım Ramella Allahverdiyeva onu 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsilə bağlı hökm elan edir. İş üzrə təkcə sahibar Elbrus Məmmədovla bağlı epizoddan məlum olur ki, Arzuman Əliyev bu adamları əvvəlcə inandırıb ki, SOCAR prezidentinin bacanağı olan Mehman təchizat idarəsinin müdiridir və onunla sıx əlaqəsi var. SOCARA-a lazım olan 925 000 ton metal boruların Rusiyadan gətirib satışını təşkil etmişdir. Lakin Arzuman bunun müqabilində SOCAR dan satılan malın pulunun alınıb verilməsini bacarmamışdır. Sahbkar E.Məmmədov da Nərimanov rayonu, Teymur Əliyev küçəsində olan və dəyəri 4 milyon dollar olan 4 mərtəbəli villasını "Azəenerjinin" sabiq sədri olmuş Etibar Priverdiyevin arvadı Pərvanə Priverdiyevanın adına 2 milyon manata alqı-satqı etməklə düşüdyü ziyanı qarşılamaq məcburiyyətində qalmışdır. Arzuman digər sahibkarlar da belə variantla aldatmışdır.

Rəhmətlik yoldaşım Vahid Arzumanın təhlükəli dələduz olmasını bildikdə bərk sarsılır. Vahid çalışır ki, Arzumana verdiyi pulu geri alsın. Amma nə qohumları, nə də özü pulun hamısını deyil, yalnız hissə-hissə verə biləcəklərini bildirirlər. Vahid bir neçə dəfə Arzumanla onun MTK üzrə digər şəriki olan Nizamilə birlikdə görüşüb məsələni müzakirə edirlər. Lakin hər dəfə Arzuman yalan vədlər verməkdən başqa heçnə etmir. 2016-cı ilin əvvəlində, yanvarın 20-dən sonra Vahid Arzumanla əlaqə saxladı və evə çox narahat gəldi. Yanvarın 26-da Vahid yatdığı yerdə, qəfil beyin insultu keçirərək dünyasını dəyişdi. O idmançı idi. Günaşırı idmanını davam etdirirdi. Heç vaxt xəstəliyi olmamış və müalicə almamışdır. Sadəcə Arzumanın digərləri kimi onu da açıq-aşkar etimadından süi-istifadə edərək aldatmasını heç cürə qəbul edə və bağışlaya bilmirdi. Fakt ondan ibarətdir ki, Arzuman dələduzluğuilə Vahidin ölümünə səbəb oldu. 50000 manat pulun qaytarılması məsləsilə bağlı oğlum Nihad Məmmədov məşğul olur. Arzuman onu da yalan vədlər verməklə süründürməyə başlayır. “VİKTORİYA-313” MTK-nın digər şəriki olan Nizami müəllim də qeyd edir ki, MTK-nın büdcəni Arzuman tam dağıdıb. Pul yoxdur və heçnə verə bilmərik. Arzuman reallıqda tikilib istifadəyə verilən 2-ci binanın mənzillərinin hamısını və tikilməkdə olan 3-cü binadakı mənzillərin də çoxunu qanunsuz satıb pullarını kassadan götürüb. Yəni, bu adam qoyduğu mayadan da artıq pul götürüb və indi o MTK-ya haradsa 1,5 (milyon yarım pul borcu var) Qalan mənzillərdən də bəzilərini vəd verdiyi adamlara və doğma bacısına hədiyyə edib. O “VİTORİYA-313” ü çıxılmaz vəziyyətə salıb. Pul verib mənzil gözləyən vətəndaşlar da gördülər ki, Arzuman həbs olunub, binalarda gedən işlər dayanıb, başladılar şikayətlər etməyə. Budur, iki dəfə məsələ Abşeron rayon Prokurorluğunda araşdırılıb. Birtəhər işi yoluna qoymuşuq ki, biz binanı tikib şikayətçilərə təhvil verəcəyik. İndi ordan-burdan pul tapıb tikintini davam etdirirk. Biz necə Vahidin ailəsinə pul verə bilərik. Bizdə bu iş üçün verəsi və ya qaytarası bir qəpik də pul yoxdur.” Bu arada oğlum məsələni “VİKTORİYA-313” MTK-nın ofisində araşdırdığı zaman məlum olur ki, atası Vahidin adına müqavilədə qeyd olunan binanın heç tikintisinə başlamayıblar. Və iş fundament qazıldıqdan sonara dayandırılıb. Yəni, aydın olur ki, Arzuman Əliyevin bizə 101 kv.m sahəsi olan mənzillə bağlı müqaviləsi də saxta imiş. Müqavilənin şərtlərində qeyd edilən öhdəliklərin heç biri “satıcı” adlanan tərəfdən yerinə yetirilməyib. Yəni, A.Əliyev ərim Vahidin etimadından süi-istifadə etməklə ona məxsus əmlakı 50000 manat pulu qaytarmaq və ya əvəzində mənzil vermək kimi sövdələşməsinə əməl etməyib. O bizim ailəyə qarşı dələduzluq törədib külli-miqdarda əmlakımızı mənimsəmişdir. Doğrudur, Arzuman Vahiddən aldığı pulu şahidlərin yanında bina tikintisi üçün 70 ton armaturu alındığını və tikintiyə sərf edildiyini bildirir. Saxta müqavilənin 6.5 Maddəsində qeyd edilir: Tərəflər razlığa gəlirlər ki, tikinti materiallarının qiymətinin kəskin artması halında mənzilin bir kv.m qiyməti dəyişdirilir. Və ya ödənilmiş məbləğ aldığı qiymətə geri qaytarılır. Bu maddəyə əsasən də biz sadəcə pulumuzun dərhal geri qaytarılmasını istəyirik. Bizə hər hansı mənzilin gələcəkdə veriləcəyi şərtilə razı deyilik".

Bu arada Arzuman Əliyev apellyasiya şikayəti vermişdir. O barəsində milyonluq dələduzluq etmiş sahibkarlara pullarının qaytarılması barədə yalan vədlər verərək əldə etdiyi razılıq ərizələrini Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim etmiş və cəzası yüngülləşdilirərək 5 il sınq müddətilə şərti cəza alıb azadlığa buraxılmışdır. O Bakıda qaldığı qısa müddət ərzində sahibi olduğu “VİKTORİYA-313” Mənzil Tikinti Kooperativinin qohum-əqrəbalarından ibarət işçilərinə tapşırdı ki, Vahidin ailəsinə müqavilədə nəzərdə tululan 1-ci binanın 2-ci mərtəbəsindəki 7 N-li 101 kv m sahəsi olan mənzil hazır olan kimi təqdim edin. Həqiqətən bizi MTK-nın ofisində bacısının kürəkəni olan icraçı direktor yaxşı qarşıladı və söz verdi ki, artıq tamamlama işləri gedir. Mənzil hazır olan kimi açarları sizə təqdim edərik. Bu arada barəsində STOP qərarı olan məşhur dələduz Arzuman Əlyev Moskvada işləyən milyoner qardaşının yanına qaçır. Və pulların geri qaytarılması barədə söz verdiyi 4 nəfər iş adamına indiyədək pul ödəməmək üçün Rusiya Federasiyasında gizlənməkdədir. O da məlum oldu ki, Arzuman ailə üzvlərinin də hamısını Moskvaya gətizdirib. Yəni bu adam sahibkarlara vəd verdiyi milyonlarla dollar pulu qaytarmaq əvəzinə Moskvada birdəfəlik yaşamağı üstün tutmuşdur. Lakin o “VİKTORİYA-313” Mənzil Tikinti Kooperativinin idarəçilində indi də bir sahibkar kimi öz adından iştirak edir, dələduzluğunu davam etdirir. Belə ki, 1-ci bina 2022-ci ilin may ayında hazır olanda biz gedib mənzilimizi təhvil almaq istədik. Məlum oldu ki, mənzil bizdən başqa daha iki nəfərə satılmışdır. Və “VİKTORİYA-313” Mənzil Tikinti Kooperativinin ofis işçiləri mənzilin bizə verilməsindən qəti imtina etdilər. Qeyd etdilər ki, Arzuman belə məsləhət görüb. Yəni başa düşdüki, Arzuman da onun qohumlarından ibarət “VİKTORİYA-313” Mənzil Tikinti Kooperativinin idarəedici işçiləri də dələduz dəstə formasında fəaliyyət göstərərək bizi kimi vətəndaşların hamısına qarşı mənzil vəd vermək adı altında dələduzluq edərək pullarını mənimsəyirlər. Ona görə də yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq çoxhörmətli, Prezident Sizdən xahiş edirəm. Rəhmətlik yoldaşım Vahid Məmmədovun əmlakını mənimsəmiş və sonda onun ölümünə səbəbkar olmuş məşhur dələduz məhkum Arzuman İsa oğlu Əliyev Rusiya Federasiyasından ekstradasiya olunmaqla və onun “VİKTORİYA-313” Mənzil Tikinti Kooperativinin işçiləri kimi fəaliyyət göstərən qohumlarından ibarət dələduz dəstənin biz sakinlərə qarşı törətdikləri qanunsuz əməllərinə - (saxtakarlıq, aldatma, dələduzluq, külli-miqdarda vergilərdən yayınma və s.) hüquqi qiymətin verilməsi üçün aidiyyatı orqanlara göstəriş verəsiniz..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq bütün maraqlı tərəfləri dinləməyə hazırıq...