“Eldar Səmiminin “Azəriqazbank”a faktiki 202 min manat borcu var”

Artıq bir neçə aydır ki, Çingiz Əsədullayevin yaxın dostu kimi tanınan Eldar Səmimi "Azəriqazbank”a qarşı dələduzluq etdiyinə görə həbs edilib. Ancaq reallıq necədir - Eldar Səmimi sadəcə müflis olub, yəni lombard qurmaq işi alınmayıb və banka borcu qalıb.



İttiham aktına görə, Eldar Səmimi "Azəriqazbank"dan kredit götürmək üçün banka qızıl-zinət əşyalarını girov qoyub. Bankdan külli miqdarda kredit götürən Eldar Səmimi lombard açaraq biznes fəaliyyətini davam etdirib. Lakin işləri yaxşı getmədiyi üçün krediti ödəyə bilməyib. Bu azmış kimi bankın rəhbərliyi dəyişən zaman araşdırma aparılıb və Eldar Səmiminin banka qoyduğu qızılların bir çoxunun saxta olduğu üzə çıxıb.



Bunula bağlı Eldar Səmiminin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Vasif İsrafilov “Yeni Sabah”a geniş açıqlama verib. Müdafiəçinin sözlərinə görə, Eldar Səmiminin əməlində heç bir dələduzluq əməli yoxdur və bunu faktlarla sübuta yetirib: “Əvvəla ondan başlayaq ki, Eldar Səmimiyə ilkin olaraq ötən ilin may ayında Baş prokurorun yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui- istifadə etmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və 6 ay bu maddə ilə istintaq gedib. Ancaq həmin ilin noyabr ayında 308.1-ci maddə daha ağır maddəyə - 178.3.2-ci (külli miqdarda dələduzluq etmə) maddəsinə tövsif edilib və dərhal Eldar Səmimi həbs edilib. Üstündən heç bir həftə keçməmiş cinayət işi yekunlaşdırılaraq Bakı Ağır Cinayətlər məhkəməsinə göndərilib. Yəni faktiki olaraq dələduzluq maddəsi ilə araşdırma aparılmayıb. Qeyd edək ki, ibtidai istintaq maddi və prosessual normaların kobud surətdə pozulması ilə aparılıb. Belə ki, cinayət işinin başlanmasına səbəb “AG Bank” ASC-nin Bakı Şəhər Prokurorluğuna ünvanladığı şikayət ərizəsi olub. İttiham aktından görünür ki, guya Bank Eldar Səmimi barəsində şikayət edərək onun banka saxta qızıl-zinnət əşyalarının banka girov qoyaraq kredit götürməsi, sonradan öhdəliklərini yerinə yetirməməsi və nəticədə banka külli miqdarda ziyan vurması göstərilib. Səmimi Eldar Yunis oğluna verilmiş ittihamdan görünür ki, o, 2012-ci ilin noyabr ayında qızıl-zinnət əşyalarını girov qoymaqla kredit götürmək üçün AG Banka müraciət etmiş, özünü lombard fəaliyyəti ilə məşqul olan şəxs kimi qələmə vermiş, bankla arasında bağlanmış 5 saxlanc müqaviləsinə əsasən banka ümumilikdə 2452932 manat dəyərində 4938 ədəd bağlamada müxtəlif adlı qızıl-zinət əşyalarını girov qoyub. Burada diqqət çəkən məqam odur ki, bankın filial müdiri Ramil Əsgərov və bankın zərgəri Kərim Manafov vəzifəli şəxs kimi işlərinə laqeyd münasibət göstərdiklərindən girov qoyulan bir neçə qiymətli əşyanın saxta olub-olmamasını dəqiqləşdirməyiblər. Bunun nəticəsində də Eldar Səmimi banka məxsus 630 min manat pulu ələ keçirməklə dələduzluq edib. Ancaq unutmayaq ki, bu cinayət işinə kimi Eldar Səmimi ilə bank arasında məhkəmə mübahisəsi olub. Belə ki, 2016-cı ilin may ayınını 5-də Nəsimi Rayon Məhkəməsinin çıxardığı qətnamədən görünür ki, “AG Bank” ASC-nin Eldar Səmimiyə qarşı iddiası təmin edilib. Həmin qətnaməyə görə, 14.11.2012-ci il tarixli kredit müqaviləsi üzrə cəmi 270049 manat, 06.02.2013-cü il tarixli kredit müqaviləsi üzrə cəmi 255619 manat, 29.04.2013-cü il tarixli kredit müqaviləsi üzrə cəmi 28982 manat, 24.06.2013-cü il tarixli kredit müqaviləsi üzrə cəmi 6035 manat, 11.07.2013-cü il tarixli kredit müqaviləsi üzrə cəmi 124794 manat, 12.09.2013-cü il tarixli kredit müqaviləsi üzrə cəmi 58616 manat pul Eldar Səmimidən tutularaq banka qaytarılmalı idi. Ancaq Eldar Səmiminin bu məbləğdə pulu olmadığından yönləndirilib onun banka girov formasında qoyduğu qiymətli əşyalara, yəni satısın banka verilsin. Bu əşyalara isə Rolex Brilyant saat, Vip Hədiyyə malı, Vip Hədiyyə şəkil, 6 ədəd komplekt, Vip Hədiyyə Xəritə, Vip Hədiyyə qılınc, Monet 50 ədəd, 117 bağlama saxlanca qoyulmuş qızıl əşyalar daxil olub”.



Vəkil Vasif İsrafilov bir məsələni xüsusi vurğuladı ki, bu işdə Eldar Səmimi faktiki özü zərərçəkmiş qismində tanınmalıdı: “Faktiki olaraq bank əməkdaşları tərəfindən Eldar Səmiminin banka qoyduğu qızıl-zinyət əşyaları saxtalaşdırılıb. Belə ki, Eldar Səmimi tərəfindən banka girova qoyulmuş bütün əşyalar iki dəfə müxtəlif mütəxəssis tərəfindən yoxlanılmış, heç bir uyğunsuzluq aşkar edilməmiş və banka saxlanca qoyulmuşdur. Bundan sonra üzərindən 6-7 il keçdikdən sonra Eldar Səmiminin iştirakı olmadan açılmış saxlancda saxlanılan xüsusi bağlamaların hansısa səbəbdən saxta olması deyilir və buna görə Eldar Səmimi məsuliyyətə cəlb olunur. Maraqlısı odur ki, qeyd olunan faktlar 2016-cı ildən sonra aşkarlanmış və həmin dövrdə bankın İnşaatçılar filialında məsul vəzifədə işləmiş, tam məsuliyyət daşıyan hazırki iş üzrə şahid qismində dindirilmiş Filialın müdiri Əsgərov Ramil Cəmil oğlu 2015-ci ildə, kredit mütəxəsissi Mehdiyev Ceyhun Azad oğlu 2015-ci ildə, zərgər-mütəxəssis Manafov Kərim Manaf oğlu 2015-ci ildə bankdan öz ərizələri ilə işdən çıxmışlar. İş üzrə şahid qismində dindirilmiş Zərgər-mütəxəssis Manafov Kərim Manaf oğlu ifadəsində bildirib ki, o, həmin məhsulları zərgərlikdə istifadə olunun xüsusi daş və reaktiv ilə yoxlamış və onların üzərində qızıl qatının olmasını müəyyən etmişdir. İbtidai istintaq zamanı müstəntiq özünə əziyyət verib iş üzrə ən vacib ekspertiza olan məhkəmə-mühasibatlıq ekspertizasını təyin etməmiş, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəsmi işçisi tərəfindən tərtib edilmiş həqiqəti özündə əks etdirməyən mütəxəssis rəyi ilə kifayətlənmişdir. Mütəxəssis rəyində isə müəyyən olunub ki, Eldar Səmimi 14.11.2012-ci il tarixdən 10.10.2013-cü il tarixə kimi ümumilikdə 1068670 manat pul götürüb, cəmi 438363 manat pul qaytarıb. Hazırda 630306,54 manat borcu qalıb. Ancaq reallıqda Eldar Səmimi tərəfindən bütün müqavilələr üzrə 2012-ci ilin 14 noyabırından hazırki dövrə kimi bankdan 931507 manat məxaric edilib və maliyyə arayışlarından görünür ki, 523858 manat ödənilmişdir. Aradakı fərq 407649 manatdır. Eyni zamanda hesabdan çıxarışdan görünür ki, 19.04.2019-cu il tarixli məlum sərəncəmla bağlı dövlət tərəfindən də 204991 manat pul köçürülüb. Göründüyü kimi artıq cinayət qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş zərərin miqdarı 202658 manat təşkil edir. Həmçinin Eldar Səmimiyə məxsus bankda saxlanılan qızıl-zinət əşyaları real bazar qiyməti ilə qiymətləndiriliməmişdir. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, istintaq orqanı tərəfindən saxta olması qeyd olunan əşyalara verilmiş sertifikatların həqiqiliyini, istehsalçısını, bu formada məhsul istehsal edib-etməməsini, edibsə hansı sertifikatın verilməsini müəyyənləşdirməmiş, sadəcə kimyəvi ekspertizanın rəyinə əsaslanaraq sertifikatların saxta olmasını müəyyənləşdirilib”.



Sonda vəkil onu da qeyd etdi ki, E.Səmimiyə verilmiş ittiham işin həqiqi hallarına deyil, daha çox ehtimallara əsaslanıb, bununla da ittiham, biri digərinə kifayət qədər uyğun gələn mötəbər sübutların məcmusu ilə təsdiq olunmayıb. Təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərin heç biri öz təsdiqini tapmamış, Səmimi Eldar Yunis oğlu qanunsuz olaraq həbs edilib. //yenisabah.az//

