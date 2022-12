Naxçıvanın polis general-mayoru da QAZ VURUB QAZAN DOLDURUR - İTTİHAM VAR! Tarix: Bu gün, 10:26 | Çap et

DİA.AZ: - "O boyda Naxçıvanın bir polis general-mayoru var – Daxili Qoşunların Naxçıvan Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının komandiri Səlim Niftəliyev. Vəzifəcə Naxçıvan MR Daxili İşlər naziri, polis polkovniki Rəşad İsmayılovun müavini sayılır". DİA.AZ xatırladır ki, bu barədə bir müddət əvvə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı.



Paylaşımda daha sonra qeyd olunurdu: "Məntiqlə üz-üzə gələndə Səlim Niftəliyev dərhal Rəşad İsmayılovun qarşısında fərağat dayanıb ona polis salamı verir. Təsəvvür edirsinizmi, general müavin polkovnik nazirin qarşısında fərağat dayanır.







Təqdim etdiyim bu şəkil, sözügedən anormal durumun təsadüfi olmadığını təsdiqləyir. Səlim Niftəliyev hətta qoluna vurduğu şevronu da kəllə-mayallaq yapşdırıb. Bayrağımızın göy rəngi aşağıda, yaşıl rəngi isə yuxarıda. General-mayor Səlim Niftəliyev deyəsən ya bayrağımızdakı rənglərin düzülüşünü bilmir, ya da elə özü tərs-mərs adamdır. Tərs-mərs adama kəllə-mayallaq da vəzifə nəsib olar".



DİA.AZ bildirir ki, indi Naxçıvanın yeganə polis general-mayoru olan Səlim Niftəliyevlə bağlı yeni faktlar açıqlanıb.



Bu barədə göndərilən məlumatı redaktəsiz şəkildə oxucuların diqqətinə çatdırırıq (hər halda söhbətin nədən getdiyi anlaşılır):



"DİN Daxili Qosunlarin kamandiri General Mayor Selim Nifteliyev cox eziyyet edirler işçilere tehqir şer bohtan atirlar işden atirlar incidirler siran qabagina cixib tehqir edirler hersoz danisirlar sadece 1 ce defe turnikde az çekinen işçileri işden atib herbi bilete leke vururlar sadece telfon üste işden atirlar hecbir xeberdarliq etmeden işden atirlar cox özbaşınaliq baş alib gedir heckimde maraqlanmir heckim baxmir hara getsek nece cavan usaqlari bele edibler herbi bileti yararsiz vurub işden atirlar kucelerde qaliriq hecyanda işleye bilmirik sahab yiye yoxdu heckim baxmir komeklik edilmir deyirler gedib hara şikayet edirsiz edin kime deyirsiz deyin bizim sözümüzu deyecekler hede qorxu gelirler hele herbi hisse kamandiri Selim Nifteliyevin öz tanislari oz qohumlari öz etrafi nece ildi forma geyinmir sira nedi bilmirler her oyundan cixirlar cixir siran qabagina işçileri tehqir edir hecneden cuzi seflikden yana işden atir herbi biletderi yararsiz edir mavini Gulmmedov xaliq herbi hissede cox at oynadir ne geldi danisir şexsi heyetle soyusle danışır tehqir edir serleyir işçileri ağzına geleni danışır Xasayev Sedreddin Qerargah Reisi herbi hissede her oyundan cixir esgerleri maxeleri cox incidir soyur tehqir edir ancaq herbi hissede camahati güdur işverenlik edir camahatin 13.14 cu masini kesirler mezuniyetde ola ola çağırırlar işe sozde deyende deyirler beledi xosuza gelmir işlemeyin kimide işden atirlar cixardirlar şexsi işini pis hala salirlar bileti yararsiz edirler ne geldi yazilir Palkovnik Xasayev Sedreddin palkovnik gulmmedov xaliq kamandir Selim Nifteliyev edir herşeyi cox cetinlik çekir daxili qosunlar iş saati qutar ureyleri ne vaxd istese otururler sozde deyen olsa ceza verib işden atmaqla hede qorxu gelirler daxili qosunlarda cox özbaşınaliq baş alib gedir Xususi vasitelerin Deste kamandiri Seferov Mahir herbi hisse kamandiri Selim Nifteliyeve 3 soot torpaq verdi onu deste kamandiri qoydu selim nifteliyev rüşvetxor adamlardi camahati serleyib şexsi işine pis sözler yazib işden atirlar"



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq bütün maraqlı tərəfləri dinləməyə hazırıq...