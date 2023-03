“Türkiyənin müxalifət ittifaqı Ərdoğana dəstək olaraq parçalanır” - “The Financial Times” Tarix: Bu gün, 08:36 | Çap et

İşgüzar dünyanın ən sanbalı nəşri olan “The Financial Times” qəzeti Türkiyədə gündəmi işğal edən mövzudan bəhs edən məqalə təqdim edib. “Turkey’s opposition alliance fractures in boost to Erdoğan “ (Türkiyənin müxalifət ittifaqı Ərdoğana dəstək olaraq parçalanır) adlı məqalədə deyilir ki, bu gün baş verənlər müxalifətin Ərdoğanı vəzifədən uzaqlaşdırmaq səylərinə böyük zərbədir, parçalanmış müxalifət prezidentin “ən böyük sərvəti”nə çevrilib.

Qəzet bildirir ki, 20 illik hakimiyyətdən sonra Türkiyə prezidenti həddini aşan inflyasiya və iqtisadi idarəetmədə ciddi xətalarla üzləşib. Digər tərəfdən də Türkiyədə 45 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan dağıdıcı zəlzələyə reaksiya ilə bağlı ictimai qəzəb cənab Ərdoğanı çətin seçki sınaqlarından biri ilə üz-üzə qoyub.

Nəşr bildirir ki, İYİ Parti Başqanı Meral Akşenerın “altılı masa”dan gedişindən sonra Cümhuriyyət Xalq Partiyasının başqanı Kamal Qılıncdaroğlu bəyan edib ki, ittifaq Akşenerin partiyasının dəstəyi olmadan da “yolunu davam etdirəcək”.

Bununla belə, koalisiyanın qalan dörd üzvü - CHP və İYİ partiyalar istisna olmaqla - hər biri səslərin təxminən 1 faizinə sahibdir. Kürd yönümlü HDP istisna olmaqla, bütün aparıcı müxalifət qüvvələrinin daxil olduğu ümumi cəbhənin parçalanması Ərdoğan üçün təkan oldu. “The Financial Times” belə yazır.

Qəzet vurğulayır ki, prezident seçkisində namizədlərdən biri səslərin 50 faizindən çoxunu qazanmasa, seçkinin ikinci tura keçiriləcəyi gözlənilir. Müxalifət siyasətçiləri ümid edir ki, bu amil Ərdoğan əleyhinə olan namizədə dəstəyi gücləndirə bilər.

Məqalənin sonunda vurğulanır ki, əksər iqtisadçıların dediyinə görə, əhalinin çox hissəsi hökumət siyasəti nəticəsində daha da pisləşən yaşayış böhranı ilə üzləşdiyinə görə prezidentin sorğu reytinqləri keçən il aşağı olub. Lakin sonradan Ərdoğan minimum əmək haqqı və dövlət sektorunda maaşların artırılması kimi populyar təşəbbüslərə əl atıb. Bu da prezidentin reytinqində müsbətə doğru meylləri gücləndirib…



