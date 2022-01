Rusiyaya qarşı daha bir çağırış Tarix: Bu gün, 12:06 | Çap et

DİA.AZ: - ABŞ-ın bir neçə keçmiş səfiri prezident Co Baydenə müraciət edərək Ukraynaya hücum edəcəyi təqdirdə Rusiyaya qarşı tətbiq olunacaq sanksiyaları dərc etməyə çağırıb.



DİA.AZ xəbər verir ki, Associated Press-in yazdığına görə, bəyanatı imzalayanlar ABŞ-ın Rusiya və Ukraynada çalışmış keçmiş səfirləridir.



Sənəd müəlliflərinin fikrincə, potensial iqtisadi sanksiyaların təfərrüatlarının açıqlanması eskalasiyadan əvvəl Kremlin qərarına təsir edəcək.



Dekabrın 30-u axşam saatlarında Rusiya və ABŞ prezidentləri arasında telefon danışığı olub.



Ağ Evin yaydığı məlumatına görə, Co Bayden Vladimir Putini Ukrayna ətrafında yaranmış gərgin vəziyyəti aradan qaldırmağa çağırıb. Əks halda ABŞ-ın müttəfiqləri və tərəfdaşları ilə birlikdə “Ukraynaya qarşı növbəti təcavüzə qətiyyətlə cavab verəcəyini” açıqlayıb.



Kreml bildirib ki, Moskva “NATO-nun şərqə doğru hərəkətinə və təhdidedici silah sistemlərinin Rusiya sərhədlərinə yaxın ərazidə yerləşdirilməsinə qarşı möhkəm hüquqi təminat axtarır.



Bundan başqa, Almaniya kansleri Olaf Şolz da vətəndaşlara yeni il müraciətində Ukraynadakı təhlükəsizlik vəziyyəti xatırladıb. O, Avropa İttifaqı-nin yeni çağırışla üzləşdiyini qeyd edərək, sərhədlərin toxunulmazlığının sövdələşmə predmeti ola bilməyəcəyini vurğulayıb.



2021-ci ilin payızında media kəşfiyyat məlumatlarına istinadən Rusiya qoşunlarının Ukrayna ilə sərhəddə cəmləşməsi barədə məlumat yayıb.



ABŞ və Qərb ölkələri Moskvanın Ukraynaya qarşı hərbi müdaxiləyə hazırlaşdığını irəli sürür.



Kreml bu bəyanatları qəbul etmir, ABŞ və NATO-dan təhlükəsizlik zəmanəti tələb edir. Putin xüsusən də NATO-nun şərqə doğru genişlənməməsi və keçmiş sovet respublikalarından yeni üzvlərin ittifaqa daxil edilməsinə qarşı çıxır.



Təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə Rusiya, ABŞ və NATO danışıqları yanvar ayına planlaşdırılıb.



ABŞ prezidenti Co Bayden yanvarın 2-də Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə danışacağını bildirib.



Ağ Evin dekabrın 31-də yaydığı bu xəbərdə deyilir ki, bu telefon söhbəti zamanı Bayden ABŞ-ın Rusiyanın müdaxiləsi təhlükəsi ilə üzləşən Ukraynanın suverenlik və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləmək niyyətindədir.