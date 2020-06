ABŞ Dövlət katibi Con Boltonu xəyanətkar adlandırıb Tarix: Bu gün, 11:25 | Çap et

“Con Bolton açıq-aşkar yalan yayır”.



APA-nın ABŞ Departamentinin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo Prezident Donald Trampın sabiq müşaviri Con Boltonun memuarından dərc olunan çıxarışlara münasibət bildirərkən deyib.



"Mən o kitabı oxumamışam, lakin kitabdan dərc olunan çıxarışlara əsasən deyə bilərəm ki, Con Bolton açıq yalanlar, yarımçıq həqiqətlər yayır. Bu, çox təhlükəlidir, həm də təəssüf doğurur”, - deyə M. Pompeo qeyd edib.



ABŞ Dövlət katibi C. Boltonu xəyanətdə ittiham edib.



“Mən bütün dünyadakı dostlarımıza müraciət edirəm: "Siz bilirsiniz ki, Prezident Trampın Amerikası dünyada müsbət gücü təmsil edir”, - deyə o vurğulayıb.



Xatırladaq ki, ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müşaviri C. Bolton memuarından hissələr dərc edilib. Bu memuarda D. Trampla bağlı ziddiyyətli məqamlar var.