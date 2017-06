Türkiyədə 274 terrorçu zərərsizləşdirilib Tarix: Bu gün, 10:32 | Çap et

Türkiyədə may ayı ərzində keçirilən antiterror əməliyyatlarında 27 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.



SalamNews-un “Anadolu” agentliyinə istinadla verdiyi xəbərə görə, 1-31 may tarixlərində keçirilən əməliyyatlarda terrorçuların hücumu nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin 13 üzvü, eləcə də bir dinc sakin həlak olub, 1 nəfər yaralanıb.



Əməliyyat və terror hücumlarında yaralanan 46 hərbçi hazırda xəstəxanalarda müalicə alır.



PKK və onun gənclər qoluna qarşı keçirilən əməliyyatlarda 423 şübhəli şəxs saxlanılıb. Şübhəlilərdən HDP-nin Siirt millət vəkili Besime Konca daxil olmaqla 146-sı həbs olunub.