ABŞ-ın yeni daxili işlər naziri işə at belində və kovboy kostyumunda gəlib - FOTO Tarix: Bu gün, 09:32 | Çap et

ABŞ-ın yeni daxili işlər naziri Rayan Zinke ilk iş günü həmkarlarını heyrətləndirib. Belə ki, o, xidmət yerinə at belində və kovboy kostyumunda gəlib.



SalamNews-un “RİA Novosti”-yə istinadla verdiyi xəbərə görə, bu addımı əks etdirən fotoları amerikalı nazir öz “Twitter” səhifəsində dərc edib.



“ABŞ Milli Parklar Xidmətinin cəsur zabitləri ilə yanaşı dayanmaq mənim üçün şərəfdir”, - deyə Zinke yazıb.



Qeyd edək ki, Senat Rayan Zinkeni daxili işlər naziri vəzifəsinə martın 1-də təsdiqləyib.