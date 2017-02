“Qaçqınkom” zəbt olunan mənzillərin boşaldılmasında maraqlı deyil? – ARAŞDIRMA Tarix: Bu gün, 11:32 | Çap et

Bəzən, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindəki bir sıra məmurların səhlənkarlığı təkcə məcburi köçkünlərin yox, digər vətəndaşların da hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Qeyd edək ki, yanvarın 27-də mənzili məcburi köçkünlər tərəfindən zəbt olunmuş Bakı sakini İradə Zeynalovanın Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciətinin mətnini oxuculara təqdim etmişdik.



Müraciətdə deyilir:



“Hörmətli Mehriban xanım! Azərbaycan 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünü olan ölkədir, bu gün Dağlıq Qarabağ probleminin həlli hər bir azərbaycanlının arzusudur. Əlbəttə, həmvətənlərimizin öz yurdundan-yuvasından didərgün düşməsi bizi də narahat edir. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzi şəxslər özünün “məcburi köçkün” statusundan sui-istifadə edərək, başqalarının haqqını tapdalayır, səhlənkar məmurlar isə buna göz yumurlar. Ona görə də, bir ana və nənə olaraq, Sizə üz tutub, üzləşdiyim problemin həllində kömək etməyinizi xahiş edirəm. Qeyd edim ki, bir müddət əvvəl mən Cənab Prezidentimizə də məktubla müraciət etmişdim, lakin çox güman, bu müraciət aidiyyatı qurumlara yönəldiləndən sonra, hansısa məmurlar müəyyən maraqlar naminə şikayətimi bir kənara atıblar və heç araşdırmayıblar.



Əzizim Mehriban xanım Əliyeva! Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 04.03.2011-ci il tarixli Qətnaməsinə əsasən məcburi köçkünlər: Rüstəmov Məmməd Aslan oğlu, ailə üzvləri: Rüstəmova Şövkət Mustafa qızı və Rüstəmov Ərşad Məmməd oğlunun mənim şəxsi mülkiyyətimdə olan Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, Zaur Şərifov küçəsi, 2 saylı evin, 1-ci mənzilindən çıxmalı və mənzilimi mənə qaytarmalıdırlar. Qətnamə icra edilməsi üçün Suraxanı rayon İcra şöbəsinə göndərilsə də, 2011-ci ildən bu günə qədər icra edilmir, nə icra şöbəsinin məmurları, nə də mənzili zəbt etmiş şəxslər heç kimlə, heç nə ilə hesablaşmırlar və Məhkəmə Qətnaməsini icra etmək fikirləri də yoxdur. Onların özbaşınalığı nəticəsində öz mənzilimiz olduğu halda orda-burda kirayələrdə yaşayırıq.



Həyat yoldaşım Mürsəlov Mürsəl Ramazan oğlu vəfat etmişdir. Mənim şəxsi mülkiyyətimdə olan mənzilimdə bu illər müddətində “qaçqın və köçkün” statusundan sui-istifadə edən ayrı-ayrı şəxslər bir-birlərinə sataraq yaşayırlar. Hal-hazırda orada yaşayan Rüstəmovlar qonşu blokda böyük oğlu ilə yaşayıblar və mənim mənzilimi zəbt etmiş Sevildən pul ilə alıb öz şəraitlərini yaxşılaşdırmışlar. Mən onlar ilə mənzilimi boşaltmaq barədə danışmağa cəhd etsəm də, məni qapıdan qovublar ki, “Nə vaxt ermənilər bizim evi qaytararlar, biz də sənin mənzilini boşaldarıq!”.



Belə çıxır ki, mənim mənzilimi zəbt etmiş “kişi”lərin evsiz qalmasında mən, 3 qız övladım, 3 azyaşlı nəvəm günahkarıq? Onların evini mənfur ermənilər zəbt etdiyinə görə, onların da Bakı şəhərində mənim mənzilimi zəbt edib “7 baş külfət”i küçələrə salmaları qanunauyğundur? Mən müxtəlif qurumlara, o cümlədən Ombudsman Aparatına ərizə ilə müraciət etmişəm. Aparat sədri Aydın Səfixanlı mənim məktubumu Ədliyyə Nazirliyinə yönəltmiş, bundan sonra isə nə kimi addımlar atıldığından xəbərim olmamışdır. Ədliyyə Nazirliyinin Baş İcra İdarəsində isə formal xarakterli cavablarla illərdir mənə qarşı törədilən haqsızlığın davam etməsinə səbəb olurlar”.



Qafqaz Xəbər Agentliyinin əməkdaşları Qaçqın və Məcburi Koçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinə də müraciət etmiş, lakin ordan bildirmişdilər ki, qaçqın və məcburi köçkünlərə ev verilməsi dayandırılıb, yaxın zamanlarda İradə Zeynalovanın mənzilini zəbt edənlərə ev verilər, ondan sonra da İ.Zeynalova öz mənzilinə köçə bilər. Bəlkə, elə Komitənin öz işini vaxtında görə bilməyən məmurları üzündən, məcburi köçkünlər zəbt etdikləri mənzillərlə öz aralarında ticarət və dəyiş-düyüş edir, özgələrin hüquqları da tapdanmış qalır?



Diqqət etdin, İ.Zeynalova deyir: “Hal-hazırda orada yaşayan Rüstəmovlar qonşu blokda böyük oğlu ilə yaşayıblar və mənim mənzilimi zəbt etmiş Sevildən pul ilə alıb öz şəraitlərini yaxşılaşdırmışlar”. Çox güman ki, “Qaçqınkom” rəsmiləri məcburi köçkünlər arasında yetərincə maarifləndirmə aparmır və onlara başa salmır ki, sizin zəbt etdiyiniz mənzil dədə-baba mülkünüz deyil, sizə təzə mənzil veriləndə, onu yiyəsinə qaytarmalısınız, başqasına satmalı və ya bağışlamalı deyilsiniz. Bu halda, İ.Zeynalova kimin yaxasından yapışmalıdır? Bəlkə, Rüstəmovlar da mənzil alandan sonra, bu mənzili başqasına hədiyyə edəcəklər? Dövlət Komitəsi nə üçün özünü kənara çəkir ki? Hər halda, “Qaçqınkom” rəsmilərinin işini başqa bir dövlət qurumunun hansısa idarəsi görməli deyil…



O məmurlar mənzillərdən köçmə və zəbt olunan mənzillərin sahiblərinə geri qaytarılmasına görə məsuliyyət daşıyır, dövlətdən maaş alırlar. “Dövlətdən maaş almaq” demişkən, bir ara ölkə mətbuatında cənab baş nazirin müavini, komitə sədri Əli Həsənovun nəvələrinin fotoları paylaşılmışdı. Həmin fotolardan dövlə

t maaşının necə “bərəkətli” olduğu açıq-aydın sezilir, məmur nəvəsi olmağın “iztirabları” hiss edilirdi…



Oxuculara xatırladaq ki, 2015-ci ildə Qafqaznews.az saytında “Qaçqınkom”un yüksək vəzifəli məmurlarından biri haqqında silsilə yazılar dərc olunmuşdu. Yazılarda Komitənin Mənzil İstismar Departamentinin direktoru Pənah Əliyevin qanunsuz əməllərindən, daha doğrusu qanunsuz yolla sahib olduğu mülklərdən bəhs olunmuşdu. Qafqaznews.az saytı apardığı araşdırmalar nəticəsəində Pənah Əliyevin dəyəri 10 milyonlarla ölçülən mülklərinin geniş siyahısını və fotolarını əldə etmiş, ictimailəşdirmişdi.



Pənah Əliyevin oğlu Tural Əliyev haqqında yazmışdıq ki, Qaradağ rayonunda hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən və ayda 400 manat əmək haqqı alan bu şəxs işə 235 min manat dəyəri olan “Range Rover”lə gedir. Məlumat üçün bildirək ki, Tural Əliyev əvvəl istifadə elədiyi “Audi” markalı avtomobilini sataraq “Range Rover”i almaq üçün bankdan öz adına kredit götürüb. Sual olunur ki, 900 seriyalı bu bahalı avtomobilin aylıq kreditini 400 manat maaşla Tural Əliyev necə ödəyir..?



Digər tərəfdən Pənah Əliyevə aid olduğu deyilən bir sıra obyektlər barədə də məlumatlar yayılmamış deyil. 9-cu mikrorayon, Mircəlal küçəsi, 121 c ünvanında yerləşən “Sombrero” restoranı, “Dental”klinikası və qızına həmin binada hədiyyə etdiyi ev, Kazımovski küçəsi 185 ünvanda yerləşən ev, “Qızıltac” restoranının arxasında Mircəlal küçəsi 6 ünvanında bir neçə boş mənzil, “Vorovski”dəki villası böyük bir siyahının kiçik hissəsidir.



Pənah Əliyev yaxın dairəsi ilə söhbətdə fərəhlə danışır ki, oğlumu oxutdurub işə düzəltmək, evli- eşikli etmək, maşınlı-avtolu etmək… bir milyondan yuxarı başa gəlib. Görəsən bu qədər pul “Qaçqınkom”un departament rəhbərində hardandır?”, – deyə məqalədə bildirilirdi.



Həmçinin, Pənah Əliyevin 20 min manata aldığı bahalı at barədə də məlumat vermişdik: “Redaksiyamıza daxil olan məlumatda Pənah Əliyevin Nərimanov rayonu ərazisində Kooperasiya Universiteti ilə üzbəüz yerləşən Cıdırda 20 min manata aldığı atı saxladığı qeyd olunurdu. Məlumatdan o da bəlli olurdu ki, hər ay atın saxlanmasına departament rəisi 2 min manat pul xərcləyir. Əməkdaşımız Cıdıra baş çəkib və Pənah Əliyevin atına baxan şəxslərlə maraqlı söhbət edib. Həmin şəxslər hətta əməkdaşımıza Pənah Əliyevin atının fotosunu çəkməyə də icazə verib. Söhbət zamanı bəlli olub ki, mətbuatda gedən yazılardan sonra Pənah Əliyev ata baxanlara tapşırıb ki, atı dəyər-dəyməzinə satsınlar”.



Eyni zamanda, Qafqaznews.az-a məlumat verən mənbə bildirmişdi ki, Pənah Əliyev məcburi köçkünlər üçün ayrılan dövlət vəsaitindən mənimsədiyi puldan bir dostuna 300 min manat verib, həmin dostu isə “pul sənin deyil ki, dövlətindir” deyərək, qaytarmaqdan boyun qaçırıb. Pənah Əliyev özü haqqında məlumatların mətbuata sızdırılmasında həmin dostundan şübhələnmişdi. Lakin qeyd edək ki, Qafqaznews.az öz araşdırmalarını Pənah Əliyevin sabiq dost və şəriklərinin yox, məhz haqqını yediyi məcburi köçkünlərin şikayətləri əsasında aparıb.



Xatırladaq ki, bu yazılardan sonra baş nazirin müavini, komitə sədri Əli Həsənovun qəzəblənməsi və departament rəhbərini sərt tənbeh edərək, sonra da vəzifədən azad etməsi barədə də yazmışdıq. Maraqlıdır, Pənah Əliyevlə bağlı bu qədər qalmaqallı faktlar olmasına baxmayaraq, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmədilər. Sadəcə, tutduğu vəzifədən azad edildi…



Görəsən, Pənah Əliyev istintaq və məhkəmə qarşısına çıxsaydı, daha kimlərin “yeyinti”lərini ifşa edəcəkdi? Pənah Əliyev bu gün Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsində işləmir, hətta “görüntü” xatirinə bahalı maşınları da satıb. Lakin əldə etdiyimiz məlumatlara görə, o, yenə də əvvəlki kimi zəngin həyat sürür və sabiq komitə yoldaşları ilə də vaxtaşırı görüşür, yeyib-içir… Hətta keçən il dərc etdiyimiz yazılardan birində bildirmişdik ki, bu qalmaqaldan sonra, Əli Həsənovdan qisas almaq üçün onun nəvələri ilə bağlı materialların da mətbuata sızdırılmasında Pənah Əliyevin “barmağı” olduğunu öyrənmişik.



Bəlkə, bir çox məmurlar kimi Pənah Əliyev də mənimsədiyi vəsaiti “kimlərləsə bölüşürdü” deyə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmadı və indi rahat-arxayın öz biznesinin başındadır? Yoxsa, komitədə Əli Həsənovun zəifliyindən, ya da yaşlanmasından sui-istifadə edənlər var? Yəqin ki, cənab baş nazir müavini Əli Həsənovun komitədə hər şeyə nəzarət etmək imkanları məhduddur. Ətrafındakı müavin və şöbə müdirləri ondan Pənah Əliyevin üzərinə çox getməməyi xahiş ediblərsə, deyə bilərik ki, korrupsiya kabusu hələ də bu komitənin dəhlizlərində dolaşmaqdadır. Cənab baş nazirin müavini Əli Həsənovun yaşlanmasındanmı, etibarındanmı sui-isifadə edənlər bu gün İradə Zeynalova kimi məcburi köçkün olmayan vətəndaşların da hüquqlarının tapdanmasına səbəb olublar…



Görəsən, hörmətli baş nazirin müavini Əli Həsənov razı olarmı, məcburi köçkünlər zəbt olunan mənzillərlə alver etsinlər, İradə Zeynalova kimi qanuni mülkiyyətçilərsə uzun illər kirayədə yaşasın?