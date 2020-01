"İndi biz çörəyimizi kimdən istəyək?" - Laçınlı müəllim rayon təhsilində baş alıb gedən korrupsiyadan danışır Tarix: Bu gün, 10:39 | Çap et

Deyirlər ki, get hara müraciət edirsən et. Dərs vermirlər. Hər saata görə 6 manat haqq verməliyik. Bu sözləri Laçın rayonundan məcburi köçkün, rayonun Əfətli kənd ümumi orta məktəbində 11 il direktor işləmiş məcburi köçkün Şahməmmədov Elmurad Qərib oğlu "Yutub" kanalında yerləşdirilmiş vidematerialda səsləndirib: "2006-cı ildə ali məktəbi bitirərək, hərbi xidmətə getmişəm. Əsgərlii başa vurandan sonra 2007-ci ilin sentabr aında raonun 23 salı tam orta məktəbinə riaziyyat-informatika fənləri üzrə müəllim təin edilmişəm. 2008-ci ilin sentyabr aının 10-dan 2019-cu ilin yanvar ayının 28-dək Laçın rayonunun Əfətli kənd orta məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışmışam". Onun sözlərinə görə, Nicat Həsənov Laçın rayon Təhsil Şöbəsinə rəhbər təyin olunandan sonra müəllimlərə göz verib işıq vermir.



E. Şahməmmədov bildirir ki, öncəki şöbə müdirləri Şahlar Xəlilov və Malik Vəliyevlə işlədii vaxt heç bir problemi olmayıb. Ancaq Nicat Həsənov gələn kimi ondan aylıq haqq istəyib və o da ödəyə bilmədiyi üçün işdən çıxıb.



Hazırda Laçın rayonunda 11 il direktor olduğu həmin məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyən Ş. Elmurad ölkə rəhbərliyinə və təhsil nazirinə müraciət edib kömək istəyir. Bildirir ki, Ağcabədi rayonunda yaşadığı üçün müəllim maaşı ilə işə gedib-gəlməyin yol pulunu çatdıra bilmir. İki məktəbli uşağı olan ailəsinin maddi vəziyəti qeyri-qənaətbəxş olduğuna görə, təhsil müdiri Nicat Həsənovdan dərs saatlarının artırılmasını, yaxud, Ağcabədi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Laçın məktəblərindən birinə təinat verilməsini xahiş edib. Şöbə müdiri Ağacabədidəki məktəblərdə öz qohumlarının işləməsi səbəbindən Elmurad müəllimin Ağcabədiyə təyinat almasının mümkünsüzlüyünü deyib, dərs saatları barədə ona Əfətli məktəbinə müvəqqəti təyin olunmuş məktəb direktoru ilə söhbət etməyi məsləhət görüb. Müvəqqəti direktor isə artırılacaq hər dərs saatı üçün müəyyən məbləğ rüşvət istəyib.



"Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Nicat Həsənovu şöbə müdiri təyin edəndə ona hansı vəzifəni tapşırıb - müəllimlərin maaşına göz dikməyi, yoxsa, müəllimlərin əmək şəraitini yaxşılaşdırmağı, təhsilin səviyyəsini yüksəltməyi?" - deyə haqlı sual ortaya qoyan Elmurad müəllim Laçın rayon təhsil sistemində "papka məktəblərdən", kağız üzərində adı gedən, dərslərə gəlməyən şagirdlərdən danışıb.



Haqsızlığa məruz qalmış Elmurad müəllim dəfələrlə Laçın RİH-nin başçısı cənab Aqil Nəzərlininqəbulunda olduğunu, rayon rəhbəri tərəfindən Nicat Həsənova göstəriş verildiyi, lakin şöbə müdirinin başçının kabinetindən çıxan kimi həmin göstərişləri yadından çıxardığını deyir: "Nicat Həsənovun qohumları arasında elə ailələr vardır ki, ər bir məktəbin, arvad digər müəssisənin rəhbəridir. Deyir ki, onların adını çəkmə. səni o məktəblərə yollaya bilmərəm. İndi biz çörəyimizi kimdən istəyək?"

