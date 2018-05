"Unibank”da məni 4 saat girov saxladılar” - GİLEY Tarix: Bu gün, 09:54 | Çap et

"2015 çi ildən indiyənə qədər "Unibank”ın əməkdaşlarının hiyləsinə aladanıb bu günə kimidə bu insanların neçədə təhlükəli və qorxulu bank işçiləri oldugunu gördüm. 2015-ci ildə mənə zəng edib bildirdilər ki, sən bizim "qızıl karta” layiq görülən müştərimizsən gəl sənə 5000 manat verək.Mən də sevinib dedim şükür sənə ALLAHIM nə yaxşı.Xətai metro stansiyasının yaxınlığında yerlışən "Sumax” resroranının yanındakı "Unibank”ən filalına yaxınlaşdım məndən heç bir zamin tələb etmədən heç bir rəsmi iş yerimdə olmadan mənə 6400 dollar yazdılar”.Bu fikirləri Veteninfo.az-a "Unibank”ın müştərisi olduğunu bildirən 1982-ci il təvəllüdlü Lənkəran rayon İstisu qəsəbə sakini Ağayev Vüsal Əlhüseyn oğlu tərəfindən göndərilən şikayət məktubunda bildirilir.



Şikayətçi Agayev Vüsal Əlihüseyn qeyd edir ki, bu məbləğdən üzvülük kartımda olan borçu baglayıb və köhnə "Albalı” kartımda olan məbləği də bağlayıb ona yeni "Albalı plus” kartını veriblər: "Cəmisi 3500 manat pul məndə kasıb bir insan Bakı taksi MMC-də "London” taksi avtomobilində sürüçüsü işləyirdim, yəni plan əsasında təbi ki, pula ehtiyacım var idi.Devalvasiya olandan sonra ödəniş üçün özüm şəxsən həmin filala yaxınlaşıb bildirdimki mənə yeni qrafik açın mən pul götürəndə kurs 78 manat 20 qəpik idi indi isə 105 manatdır.Ödəniş vaxtın uzadın məndə ödənişi rahat şəkildə edim.Bunlar öz bildiklərini edib indiki kurs ilə məndın tələb edirlər məndə ödənişi etməyə güçüm çatmır.Deyirəm nəhayət bu may ayın 1 də Cəlal adlı şəxs mənə zəng edib məni 9-cu mikraroyunda yerləşən "Unibank”ın ofisinə dəvət etdi. Məni aldadıb bildirdiki gəl sənə yeni qrqafik açaq ödənişi et məndə razılaşdım.



Bildirdimki mən ödəniş etmək istəyirəm mənə güzəşt edin yeni qrafik açın ödəniş edim.Xahiş etdim yalavardm ki, ödəniş etmək istəyirəm mən özüm öz ayağımla "Unibank”ın Nəsimi rayonu Mir Cəlal küçəsində yerləşən ofisinə daxil olanda məni Cəlal adlı şəxs qarşılayıb məni 2 metr boyu 180 kilo çəkilsi olan şəxsin yanına apardı.Bu şəxs məni təhqir edib barmag izlərimi götürüb mənə hədə- qorxu gəlib 4 saat girov saxladılar. 2000 manat pul gətizdirməyimi istədi. Mən sanki özümü bir cinayətkar kimi hiss etdim.Mənə bildirdiki niyə sənə zəng edib ödəniş istiyəndə demisən ki, prezdentin qərarı olacaq bəlkə borclar silindi”.



1982-ci il təvəllüdlü Lənkəran rayon İstisu qəsəbə sakini Ağayev Vüsal Əlhüseyn oğlu qeyd edir ki, bildiirb ki,o "facebook”da oxuyub ki, cənab Prezidentimiz dollar krediti olanlara güzəşt edəçək:



"Bu şəxs mənə dedi zəng elə İlham Əliyevə sənə pul versin.Məni ələ salıb bildirdi ki, Mehriban xanımada zəng et mən də qardaşıma zəng edib pul istədim.O da 200 manat olduğunu bildirdi.Bunlar bunu bilib 200 mabatı ödətdirdilər qalan məbləği tapa bilmədiyim üçün 1500 manat müqabilində məni girovdan azad edib mənə 3 gün vaxt qoydular.Hətda mənə bildirdi ki, bu məbləği gətirməsən sənin ölkədən cıxışına qadağa qoyub, sənin başına oyun acaçağıq.Nrotiklə səni həbsə də göndərərik.Mən bildirəndəki, narkotikin nə olduğunu bilmirəm.



Mənə dedi ki, Lənkəran zonasınansan səni icəriyə rahat salarıx.Mən bankın işçisi olan Cəlala bikdirdim ki, bu adam kimdir belə arxayın danışır.Cəlal da mənə bildirdi ki, bu adam hüqüqşünasdır.Bundan hamsı qorxur dedisə edəçək.Gördün sənə deyir get prezidentə zəng elə pul istə,Mehriban xanıma zəng et pul istə.Bu böyük adamdır hara şikayət etsən xeyri yoxdur.Nəsimi rayonunun polislərinə pul hörməti edir hamısı bunu tanıyır.Məndə çarəsiz qalıb mayın 3 də böyük bir dövlət qurumuna şikayət ərizəsi yazdım .22 gündür gözləyirəm.Xahiş edirəm mənim yazdqlarımı paylaşın.



Bəlkə də sizin köməkliyiniz əsasında mənim yazdığımı kimsə oxuyub məni giov saxlayan şəxslər barəsində tədbir görsün”. Şikayətçi bildirir ki, onda bank əməkdaşı ilə yazışmaları da mövcududr və istənilən hal həmin yazışmaları da təqdim edə bilər.



Redaksiyadan: 1982-ci il təvəllüdlü Lənkəran rayon İstisu qəsəbə sakini Ağayev Vüsal Əlhüseyn oğlunun irəli sürdüyü iddialarla bağlı, "Unibank” rəhbərliiynin mövqeini də dərc etməyə hazırıq.