"Demişik, nə lazımdırsa, edəcəyik, hətta gecə yatmayacağıq" - Xalq artisti Tarix: Bu gün, 10:43 | Çap et

Xalq artisti Tünzalə Ağayeva Teleqraf.com-un "Sözünü de" layihəsində qonaq olub.



DİA.AZ onunla müsahibəni təqdim edir:



- Tünzalə xanım, yaradıcılığınızda nə kimi yeniliklər var?



- Əslində, sentyabra planlaşdırdığımız yenilikləri cəbhədəki vəziyyətə və şəhidlərimizə görə təxirə salmalı olduq. Bu addımı şəhidlərimizə hörmət əlaməti olaraq etdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, analara səbr versin. Bu hissləri sözlə ifadə etmək çox çətindir. Mədəniyyət, incəsənət sferasında yaradıcılıq planları arxa plana keçdi. Onsuz, pandemiya da müəyyən mənada planlarımızı pozmuşdu.



Yaradıcılıq sahəsində çox yeniliklərimiz var. Konsert verməyi düşünürük. "Sevdi can səni" adlı klipimiz hazırdır. Yəqin yaxın günlərdə təqdim edəcəyik.



- Klipinizi ad günü ərəfəsində təqdim edəcəksiniz?



- Bəli, ad günüm yaxınlaşır, 46 yaşım tamam olur.



- Deyəsən, doğum gününüzü qeyd etməyi sevirsiniz...



- Qızım Fidan az öncə zəng edib ki, ad gününü konsert kimi keçirmə (gülür).



- Şou-biznes nümayəndələrini dəvət edəcəksiniz?



- Əlbəttə, şou-biznesdə çox yaxın və əziz həmkarlarım var. Onlarla oturub-durmağı, zarafat etməyi sevirəm. İnsanlara maraqlıdır ki, kim-kiminlə dostluq edir. Çünki tez-tez qarşılaşıram, insanlar sevinirlər və mənə yazırlar ki, nə yaxşı, incəsənət nümayəndələri arasında dostluq var. Halbuki şou-biznesdə daim rəqabət hökm sürür, özü də çox vaxt qeyri-sağlam... Rəqabət də paxıllıqlar, qalmaqallar üzərində qurulur, yalnız peşəkar və sağlam düşüncəli sənətçilər bir-birinin uğuruna sevinə bilirlər.



Müharibədə qələbə qazandıq, bu da bizə bir-birimizlə fəxr etməyi öyrətdi. Məncə, müharibə insanları bir az tərbiyə etdi, insanlara acı dərs keçdi. Torpağa şəhid qanı tökülübsə, onun qədrini bilməyə borcluyuq, bu, həm də iki fərqli düşüncəli rəssamın, sənətçinin, siyasətçinin, hətta müxalif fikirdə olan azərbaycanlının lazımi məqamda birləşməsi, həmrəy olması deməkdir.



Az öncə dəyərli hərbçimizlə danışdım, noyabrda zəfərimizlə bağlı xarici ölkələrdən birində tədbirimiz olacaq. Mən ona dedim ki, siz necə hərbi missiyanızı yüksək səviyyədə yerinə yetirirsinizsə, mən də özümü səhnənin əsgəri hesab etmişəm. 22 il ərzində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində ən aktiv incəsənət adamlarının siyahısına daxil olmuşam. Bir çox ölkələrə səfərlərə getmişik. Demişik, nə lazımdırsa, edəcəyik, hətta gecə yatmayacağıq. Səmimiyyətimə inanın, heç kim orada maddi qazanc gözləməyib.



Qarabağ məsələsinin ən gərgin dövrlərində erməni lobbisi dəfələrlə xarici ölkələrdə konsertlərimizə mane olmaq istəyib. 2007-2008-ci illərdə Yunanıstanın iki böyük şəhərində konsert verdik. Yunanıstandakı səfirimiz Rəhman Mustafayev konsertimizin təşkilində yaxından iştirak etmişdi. Həmin şəhərlərdən birində çoxlu erməni yaşayırdı. Türklər də vardı, amma əksəriyyəti ermənilər idi.



Ermənilər bizə mane olmağa çalışırdılar. Plakatlar açmışılar ki, konsert baş tutmasın. Bizi sorğulayırdılar ki, nə məqsədlə Azərbaycandan müğənnilər gəlib, siyasi maraq nədir? Biz sülhməramlılığımızı göstərdik və dedik ki, qapımız hər kəsin üzünə açıqdır. Konserti təşkil edən diplomatik nümayəndəliyimiz hər şeyi üzərinə götürmüşdü. Sağ olsun şəhərin meri, məsələyə o da müdaxilə etdi. Konsertimiz uğurlu keçdi.



Demək istəyirəm ki, müxtəlif hadisələr yaşamışıq, amma həmişə istəmişik ki, vətən bizim adımızdan, dilimizdən gözəl səslənsin.



- Siz vətənpərvər və savadlı müğənnilərimizdənsiniz. Ümumiyyətlə, siyasətlə nə dərəcədə maraqlanırsınız? Vaxtilə millət vəkiliyinə namizədliyiniz haqda da xəbərlər yayılmışdı...



- Xeyr, heç vaxt millət vəkilliyinə namizəd olmağı düşünməmişəm. Əgər belə fikrim olsaydı, indiyə qədər nəticəsi üzə çıxardı. Nədənsə hər seçki öncəsi bu suallar ortaya çıxır. Savadlı olmaq o demək deyil ki, mütləq millət vəkili olacaqsan... İnsan savad yiyəsi olmalıdır, bu, təbiidir.



Vətəni daxilən sevmək lazımdır. Hansısa postda oturduqdan sonra vətəni sevmək böyük yalançılıqdır.



Heç vaxt millət vəkili olmaq iddiasına düşməmişəm. Əks halda deyərdim, millət vəkili olmaq istəmişəm, sonra fikrimdən daşınmışam. Bəlkə ictimai aktivliyimə görə insanlara bu impulsu ötürmüşəm?



İlk illər millət vəkili olmağım haqqında xəbərlərə qıcıqlanırdım. Ən azı iki dəfə seçki öncəsi bu vəziyyəti yaşamışam. Hamı məni yaxından tanımır və fikirləşirlər ki, millət vəkili olmaq istəyir. Digər tərəfdən, siyasi fəaliyyətlə məşğul insanlar həmişə mənə deyirdilər ki, Tünzalə, heç vaxt "heç vaxt" demə. Demişəm ki, düz deyirsiniz, hansısa missiya naminə mən Tünzalə Ağayevanın zərrə qədər qatqısı olarsa, nə xoş mənə, gedib o işi görmək qabiliyyətindəyəm.



Millət vəkiliağır bir missiyadır. Sənə səs verənlərin etimadını, problemlərini, səsini çatdıracaqsan, həll edəcəksən. O zaman yaradıcılıq fəaliyyətim dayanacaq, sənətim ikinci-üçüncü plana düşəcək. Mən elə bir insanam ki, öhdəmdə olan işə canımı qoymalıyam...



- Yaxın günlərdə estetik əməliyyata üz tutduğunuz bildirilirdi. Bu, nə dərəcədə doğru idi?



- Tanınmışlar haqqında müxtəlif xəbərlər yayılır. Bu suala nə "hə", nə də "yox" demək istəyirəm. Hər zaman sağlam həyat tərzi keçirir, idmanla məşğul oluram. Günə pilates və idmanla başlayıram. Qadın vücudunun elə hissələri var ki, idman ona kömək etmir. O zaman estetik əməliyyata üz tutmalı olursan. Bu kimi hallar istisna, qadınlarımıza estetik əməliyyata qaçmağı tövsiyə etmirəm.



Mənə sual verirlər ki, burnunuzu niyə əməliyyat elətdirmirsiniz? Mən bu burnumla çox xoşbəxtəm... Barbara Streysand daim cazibədarlığını qoruyub, saxlayıb. Onun əməliyyat elətdirməyə pulu yoxdur? Var!



Burnum haqqında yüksək zövqlü insanlar deyirlər ki, Tünzalə, birdən həvəsə düşüb, burnunu əməliyyat elətdirərsən... Cavab verirəm ki, qətiyyən!



- Ümumiyyətlə, estetik əməliyyat elətdirməyi düşünürsünüz?



- Çox qocalarmsa, estetik əməliyyata getməliyəm (Gülür). Üzüm elə vəziyyətə gələ bilər ki, qırışlara nə botoks, nə də digər inyeksiyalar kömək edər...



- İndiki, yoxsa əvvəlki görünüşünüzü daha çox sevirsiniz?



- Hər zaman özümü sevmişəm, sadəcə, təcrübəm bu dərəcədə deyildi. Əvvəl indiki təcrübəm və həyat anlayışım olmayıb. Hər gün aynaya baxıb şükür edirəm...



- Hər kəs sizi güclü, iradəli xanım kimi tanıyır. Həqiqətən elədir?



- O qədər zəif hallarım olub... Yəqin sizdə bu əminliyi yaradan iradəli danışmağım və qəti mövqe bildirməyimdir. Uşaqlıqdan belə olmuşam. Məktəb illərim sovet dövrünə düşüb. Həmin Tünzaləyəm - rus məktəbində oxuyurdum, Molla Pənah Vaqifin qəzəlini öyrənib, gedib danışırdım. Deyirdilər ki, tədris proqramında bu dərs yoxdur, sən haradan öyrənmisən? Cavab verirdim ki, bizim evdə bu kitabdan var.



Həmişə evimizdə millətçilik təbliğ olunub. Ata babam millətçi olduğu üçün sürgün edilib.



- Mübarizlik sizə yəqin babanızdan keçib...



- Babam İosif Stalinin plakatına qamçı vurub. On görə babamı gecəylə aparıblar, nə ölüsünü, nə dirisini görən olub. Ailəsini də darmadağın ediblər.



- Bir qadın kimi xoşbəxtsiniz?



- Məncə, qadın kimi xoşbəxtəm. Bilmirəm kənardan necə görünürəm... Sevirəm və sevilirəm. Sevgisiz həyat olar?! Həyatımda sevdiyim şəxs var. Qadın ağaca, çiçəyə bənzəyir. Ona nəvaziş və qayğı göstərmək lazımdır. Qadın onda çiçək açır.



Bütün sevən qadınların problemləri ola bilər. Amma məsələni araşdıranda görürsən ki, günah qarşı tərəfdə deyil, özündədir.



- Son zamanlar cəmiyyətimizdə boşanmaların sayı artıb. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?



- Öncə onu deyim ki, boşanma tərəfdarı deyiləm. Mən özüm də həyat yoldaşımdan ayrılmışam və heç kimə boşanmağı arzulamıram. Hər şeyin həll yolu var. Bu da bizim özümüzdədir. Səbəbi araşdırmalı və problemin hardan qaynaqlandığını öyrənməliyik. Özümüzə etiraf etməliyik ki, səhvimiz nədədir...



Eləcə də valideynlər düzgün istiqamətdə kömək etməlidirlər. Yeddi ilə yaxın ailəli olmuşam. İlk öncə qızım Fidanı münaqişədən, tramva yaşamaqdan qorumağa çalışmışam. O zaman qərara gəldim ki, nəzarəti ələ alacam və həyat yoldaşımdan boşanacam. Çünki iki insan ailə daxilində bir-birini xoşbəxt edə bilmirsə, qıcıq olursa, bir-birini anlamırlarsa, sözlərini düzgün qəbul etmirlərsə, bu ailə davam edə bilməz.



Bəlkə də qarşı tərəf hansısa sözü yaxşı mənada deyir, sən qəbul etmək istəmirsən. Faciə bu vaxt baş verir. Nə deyirsə, sənə xoş gəlmir... Onda sakitliyin naminə kənara çəkilib düşünmək lazımdır, düşmən olmaq yox. Axı, niyə ayrılıqlar düşmənçiliyə çevrilir? Problem ayrılmaqda deyil, daha dərindədir.



Məsələ ailə qurandan sonra bir-birini anlamaq və yaxud anlamamaqdadır. İnsanlar bir-birini düşmənçiliyə təhrik etməməlidirlər. Çünki ortada uşaq var. Ayrıldıq, niyə düşmən olaq?!



Mən heç vaxt qarşı tərəflə düşmənçilik iddiasında olmamışam. Yadıma gəlmir ki, onun haqqında hansısa saxta məqalə sifariş edib, yazdırım. O, uşağımın atasıdır.



- Qızınız Fidan atasıyla görüşürmü?



- Xeyr, qadağa qoymuşam. Bunun ciddi səbəbləri var. Fidan elə bir yaşdadır ki, hekayəmi dürüstülklə, ədalətli şəkildə bilir. Qızım bilir ki, heç kimin pis təbliğatını aparmamışam.



- Qızınız Türkiyədə təhsil alır. Yenə radioda çalışırmı?



- Bəli, univerisiteti bitirmək üzrədir, radioda çalışmaq tələbəlik dönəminin fəaliyyəti idi.



- Qızınız ad gününüzə gələcəkmi?



- Xeyr, Bakıya gələ bilmir, mən Türkiyəyə gedəcəm. Noyabrda da Fidanın doğum günü olacaq. Bəlkə ad günümüzü birlikdə qeyd etdik...



- Deyirlər ki, Bodrumda ikimərtəbəli villanız var...



- Bəlkə ətrafdan kiməsə hər şey asan gəlir. Amma mən həyatımı zəhmət üzərində qurmuşam. Hər kəsin gözünün içinə dik baxıram. Sözüm əsla başqasının zəhmətinə kölgə salmaq deyil, hər kəs özünə bir yol seçir. Türkiyədəki evim iki yox, bir mərtəbəlidir və onu da çoxdan almışam.



- Özünüz haqqında hansı şayiə sizi təəccübləndirib?



- İnsanlar vaxtilə təəccüblənirdilər ki, Tünzalə niyə yaylıqdadır? Yəqin saçı yoxdur. Üzü niyə görsənmir? Düşünürdülər ki, üzümdə problem var. Kökdür, yaxud arıq?..



- Həmkarınız Röya Ayxanla duet oxumaq fikriniz nə yerdədir?



- Doğrudan da neçə ildir bu mövzuda danışırıq. Röya Ayxan deyir ki, Tünzalə, ömrümü çürütdün, oxuyaq... Artıq üçüncü dəfədir müəllifi olduğum mahnını seçirik. Amma istəyirəm ki, mahnı hər birimizin ürəyincə olsun.



- "Səs Azərbaycan" yarışmasında münsif olan zaman xalq artisti Brilliant Dadaşova ilə problem yaşadığınız qeyd edilirdi. Bu nə dərəcədə doğru idi? Hazırda münasibətləriniz necədir?



- Yəqin ki, vizual görüntülər onu göstərirdi. "Səs Azərbaycan" yarışmasının formatı elə idi. Yarışda dörd münsif var idi və hər birimiz xoş danışsaq maraqlı çıxmazdı, kimsə əksinə getməlidir, ya yox?..



Brilliant xanımın və mənim, hər birimizin öz mövqeyimiz vardı. Bu mövqelərdə isə birləşən və birləşməyən öqtələrin olması təbiidi. Məncə, yarışmanın ən maraqlı buraxılışı bizim fikirlərimizin toqquşduöu veriliş idi.



Brilliant xanımla heç bir problemimiz yoxdur, onun səsini, mahnılarını sevirəm. Yarış emosional layihə idi, kulis arxası gərginliklər olurdu. Amma elə xarakterə sahibəm ki, mövqeyimi dəyişmirəm.



Bir peşəkar kimi qarşımda olan ifaçıya arqumentli şəkildə mövqeyimi bildirdim və gəncə fayda verəcək şəkildə mesaj ötürdüm.



- Tədbirlərin birində küsülü həmkarınız Aygün Kazımova ilə də bir araya gəlmişdiniz.



- Bəli, bir araya gəlmişdik, çünki Azərbaycan mədəniyyətinin təmsilçiləri idik. Mən həmişə deyirəm, kiməsə "Allah ürəyinə görə versin" deyəndə ürəkdən "amin" səslənə biləsən. Heç vaxt kiməsə nə düşmənçilik mövqeyində olmuşam, nə arxasınca danışmışam, nə də üz-üzə gələndə qeyri-etik davranmışam. Nə görmüşəmsə unutmağa çalışmışam... Mən sülhsevər insanam, düşmənçilik heç kimə fayda gətirmir.



- Tünzalə xanım pislikləri tez unudur?



- Bəli, pislikləri tez unuduram. Belə bir söz var, " Allahı və ölümü unutma, Sənə edilən yaxşılğı və pisliyi unutma".



- İranda Əxlaq Polisi tərəfindən döyülərək öldürülən 22 yaşlı Məhsa Əmini haqda dünya ulduzları paylaşım etilər, saçlarını kəsdilər. Sizin qadın kimi fikriniz maraqlıdır.



- Mən də belə aksiyaların tərəfdarıyam. Məhsa Əmininin ölümündən çox sarsıldım. Bizim orada soydaşlarımız var. Bu, çox böyük faciədir. Lazım olsa, qadın azadlığı, qadın birliyi üçün biz də aksiyaya qoşularıq.



Orada tarixi torpaqlarımızın möhtəşəm gözəliyi var, Təbrizin, Ərdəbilin dəyərini kənara qoya bilmərik. Mənim ana tərəfim Cənubi Azərbaycanlıdır. Anamın atası uşaq olanda Bakıya köçüb, buradan da Tovuza... Tovuzda evlənib, anam dünyaya gəlib. Belə bir hekayəmiz var.