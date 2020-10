"Bizim istənilən cəbhədə qalib olan bir ordumuz və ali baş komandanımız var" Tarix: Bu gün, 08:09 | Çap et

Lalə Azərtaş “Moderator.az” saytı vasitəsi ilə oxuculara müraciət etdi.



“Salam Əsgər. 24 kəndimizə bayrağımızı asan əllərinə sağlıq. Sənin qüdrətinin çatdığı yerə düşmənin xəyalları belə çata bilməz“- o, hər gün "Xəzər"in efirindən əsgərlərimizi salamlayaraq sözə başlayır. Lalə Azərtaş təqdimata ehtiyacı olmayan aparıcılardandır. Onun canlı efirdə göndərdiyi Əsgərə salam ünvanına çatır desək yəqin ki, yanılmarıq. Belə ki, sosial şəbəkələrdə rolik şəklində paylaşılan çıxışlarını övladları cəbhədə olan valideynlərin rəyləri bəzəyir. Hazırda isə Lalə xanım Moderator.az-ın oxucularını salamlayır.



- Lalə xanım, ordumuzun tarix yazdığı bir dönəmdə qələbə xəbərlərini tamaşaçılarla bölüşmək necə bir hissdir?



- Bugünə qədər özümü sözləri misraya düzməkdə mahir biri hesab edirdim. Amma elə bir an yetişib ki, yaşadığım hissləri ifadə edə bilmirəm. Mənim bütün ürəyim, nəbzim cəbhədə döyünür sanki. Tariximizin ən parlaq səhifəsinə şahidlik edirik. Nə xoş bizə ki, bu günün canlı şahidləyirik. Bizim istənilən cəbhədə qalib olan bir ordumuz və ali baş komandanımız var. Qələbə bizimdir.



- Sosial şəbəkədə keçirilən sorğuda tamaşaçılar qələbə xəbərlərini sizin çatdırmağınızı daha çox istədiklərini bildirmişdilər. Yəqin ki, bu etimadı, sevgini qazanmaq da asan olmayıb.



- İllərdir tamaşaçının gözünün önündəyik. Xalq xəbəri kimin necə çatdırdığını görür və bilir. Sosial şəbəklərdə yazılanlardan görürəm ki, tamaşaçılar mənim təqdim etməyimi istəyir. Mən düşünürəım ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın adlarını ali baş komandanımızdan gözəl heç kim təqdim edə bilmir. Bunu hər kəs mənim, mən isə onun təqdim etməyini gözləyirəm. Arzulayıram ki, bütün torpaqların işğalan azad edilməsi xəbərini də məhz ali baş komandanımız versin. Məmnuniyyətlə o qələbə sevincini biz də təkrarlayarıq.



- Nə üçün verilişinizə ilk olaraq əsgərlərimizi salamlayaraq başlayırsınız? Tutarlı olduğu və daha böyük kütlənin qəlbinə xitab etdiyi üçünmü?



- Bu artıq trend halını alıb. İnsanlar o salam dolu çıxışlarımı səhifələrində paylaşır və bu mənim xoşuma gəlir. Şərhləri oxuyanda əsgər valideynlərinin təşəkkürlərindən ilham alıram. Efirə başlayanda bu salamı içdən edirəm. Həmin ankı hisslərimə görə rəftar edirəm. İndi hər birimizin içi sevinc və qələbə hissi ilə doludur. Bu dəqiqə uşaqdan böyüyə yaşadıqlarımızı ali baş komandan və əsgərlərimizə borcluyuq. Məhz bunun üçün salamım əsgərlərimizə müraciətlə başlamalıdır. Qələbəmiz yekunlaşana qədər də belə davam edəcək.



- Ordumuz ön cəbhədə, media nümayəndələri isə informasiya cəbhəsində vuruşur. Bəzən sosial şəbəkələrdə yanlış informasiya verildiyinin və oxucuların başqa istiqamətə yöndləndirildiyinin şahidi oluruq. Peşəkar TV və media nümayəndələri bununla necə mübarizə aparırlar?



- Mənim iki mübarizə yolum var. Hər axşam veriliş vasitəsi ilə tamaşaçıların evinin qonağı oluruq. İkincisi isə sosial şəbəkələrdir. Misal üçün biz efirdə əsgərin üzünü göstərmirik. Yəni “Şəkili atdın dostuna, çatdı düşmən postuna” sloqanına əməl edirik. Mən bu məsələdə çox aktivəm. Gecə gündüz yatmıram, yuxusuz fəaliyyət göstərirəm. Yeni məlumatlar əldə etsək də, Müdafiə Nazirliyinin paylaşmadığı heç bir məlumatı tamaşaçılarla bölüşmürəm. Sosial şəbəkədə aktiv olub, düşmənlə məhz burdan mübarizə aparan həmvətənlərimizə də “Moderator.Az” saytı vasitəsi ilə təşəkkür edirəm.

Biz yalan xəbələrlə mübarizə aparmalıyıq. Ali baş komandan tvittlərini paylaşmalıyıq. Burda operativlik ən arxa plana keçməlidir. Hər şeyi birinci özümüz paylaşmağa öyrəşmişik. Bu məsələdə xəbəri dəqiqləşdirib sonra paylaşmalıyıq. Yəni söhbət vətən, torpaqdırsa burda ən axırıncı olmalıyıq. Dünən bizə bir xəbər gəlmişdi, mən onu məmuniyyətlə çatdırmaq istəyirdim. Çünki birinci xəbər bizim əlimizdə idi. Ancaq Müdafiə Nazirliyindən təsdiq olunmadığı üçün biz onu vermədik. Verib tamaşaçını əks istiqamətində yönləndirə bilərdik. Burdan “Moderator.az” saytının oxucularına müraciət edirəm: Ali baş komandanımız İlham Əliyev paylaşım etmədən, Müdafiə Nazirliyi məlumat vermədən heç bir xəbəri yaymayın. Operativliyi arxa plana salın, yarışa keçməyin. Çox həssas dönəm yaşayırıq. Hər kəsi başa düşürəm. Təbii ki, pis niyyətlə etmirlər. Əgər Milli Qəhrəmanımızı bu səhvin ucbatından itiririksə artıq durmalıyıq.



- Bir aparıcının ən böyük arzusu qələbə xəbərinin müjdəçisi olmaqdır. Bəs siz necə bu günlərin xəyalını qurmuşdunuzmu?



- Bir müddət öncə Amerikada nümayiş üçün film çəıkilmişdi. Mən orda işğal olunmuş bütün ərazilərimizin azad olunması xəbərini çatdırırdım. Bu sadəcə film üçün hazırlanmış kadr idi. O qədər arzusunda idim ki, həmin kadr çox real görünürdü. Filmin bu hissəsi sürətlə yayıldı və elə bir vəziyyət yarandı ki, çalışdığım telekanalla, filmi çəkən heyət bunun haqqında rəsmi açıqlama vermək məcburiyyətinə qaldı. Tamaşaçılar qələbə xəbərinin sevincini yaşamağa başladılar. Mən utanaraq onlardan üzr istəyirdim. Amerikada nümayiş olunmalı və ora üçün çəkilmiş bir film idi. O filmdə bu çıxışı edərkən içimdən dua edirdim və bilirdim ki, bu bir gün real olacaq.

Bir də sizə onu deyim ki, bu elə bir hissdir ki, ona öncədən hazırlaşmaqla olmur. Həmin an yaşanan hisslər, duyğular tamamilə fərqli olur. Artıq yuxularımız gerçəkləşib. İndi hər reaksiyam fərqli olub. Bəzən göz yaşına qərq oluram, bəzən o qədər sevincli oluram ki, sözümün davamını gətirə bilmirəm. Torpaqlarımızın tam azad olunduğu gün nələr yaşayacağımı bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, sevincdən ölə bilərəm. O mənim yuxumdur, o mənim arzumdur. İlk dəfə sizin saytınız vasitəsi ilə hisslərimi çatdırıram. Bir dəfə ermənilərin paylaşdığı bir kadr izləmişdim. Orada işğal olunmuş torpağımızda ermənilər bizim milli geyimimizdə yallı gedirdilər. İnanın o kadrlara baxdıqdan sonra 3 gün ağlamışdım. Demişdim ki, mən bu günü görmədən getsəm gözüm açıq gedərəm. Allah mənə bir az ömür yazsın Qarabağın qaytarıldığını görüm başımı göyə qaldırıb deyim ki, “Allahım sən varsan, haqq ədalət var”. Mən ondan sonra gənc də ölsəm rahat ölərəm. O qədər vətən eşqi ilə yaşayan biriyəm. İmkan olsa cəbhəyə gözüyumlu gedərəm. Ölən oğullarımızdan artıq deyiləm ki...



- Erməni vəhşilikləri hələ də davam edir. Onların Gəncədə, Bərdədə törətdikləri terror hadisələrinə dünya susur. Biz media nümayəndələri nə etməliyik ki, bunu daha böyük kütləyə çatdıra bilək?



- Ordumuz cəbhədə, biz isə informasiya müharibəsi aparırıq. Hər birimiz sosial şəbəkə üzərindən də çox yaxşı mübarizə aparırıq. Amma kaş ki, bu gün fəal olduğumuzun 1 faizini bu 30 ildə edərdik. Onda biz bu qədər əziyyət çəkməzdik. Burdan vətəndaşlarımıza səslənirəm: Dayanmayın, mübarizənizə davam edin. Güc birlikdən doğur, biz birlikdə güclüyük. Bizim birliyimiz dəmir yumruğumuzdur. Çox xahiş edirəm, hamı bu dəmir yumruğun altında birləşsin. Gəlin mübarizəmizi bundan sonra da davam etdirək.