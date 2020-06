"At getsin" Türkiyədə bəyənildi Tarix: Bu gün, 08:56 | Çap et

DİA.AZ: - Müğənni Xatun Əliyeva reper Okan ONın “At Getsin” adlı duetə çəkdirdiyi klipi Türkiyənin “Netd muzik” “Youtube” kanalına yerləşdirilib.



DİA.AZ-ın məlumatına görə, bəstənin sözləri Okan On və Elçin Məhərrəmova, musiqisi isə Rusty G və Okan Ona aiddir. Ekran işinin rejissoru Pənah Eldardır. Sözügedən kanalda yerləşdirilən ilk azəri lüğətli mahnı məhz "At getsin" adlı duetdir.



İki gün əvvəl məşhur kanala yerləşdirilən klip 24 mindən çox izlənilib.