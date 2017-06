Anar məşhur "Now Dubai" jurnalında - FOTO Tarix: Bu gün, 08:40 | Çap et

DİA.AZ: - Pop star ANAR məşhur "Now Dubai" jurnalının iyun buraxılışının foto ilə gündəmə gəlib.



DİA.AZ xəbər verir ki, yeni ulduz ANAR Dubayda otellərin birində gerçəkləşən "Queen of USSR" beynəlxalq model yarışmasının aparıcısı olması barədə xarici ölkə də biganə qala bilməyib. Məşhur "Now Dubai" jurnalda ANARın şəkili dərc olunub.